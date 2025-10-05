Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Cos'è successo

L'indiscussa protagonista della seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata Belen Rodriguez. Che, come "ballerina per una notte", ha ballato un tango infuocato. Poi, ha firmato un "patto" con Massimiliano Rosolino: nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, ci sarà anche lei tra i concorrenti. "Io volevo chiederti una cosa, puoi sbloccarmi sui social?", ha scherzato con lei Selvaggia Lucarelli. "Non lo so, ci penso un po'. Dai, ti sblocco, ma non ricordavo nemmeno di averti bloccata", le ha risposto la showgirl. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non sono mancati gli scontri. O, meglio, i confronti. Martina Colombari ha detto d'essere stanca, di sentirsi dire che è bella. “Io non posso sentire quelli belli che si lamentano della bellezza", ha sbottato Canino. Mentre, Selvaggia Lucarelli, l'ha invitata a riflettere: "Mi sembra che tu stia drammatizzando quello che è di fatto un privilegio. Io mi rendo conto che c'è della verità nel tuo racconto, ma la bellezza non è un pregiudizio o un dramma". Barbara D'Urso è stata accusata di non lasciarsi andare, di non raccontarsi abbastanza, di farsi prendere dall'ansia e dalla smania di perfezione. Andrea Delogu ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione ("Esco da poco da una storia molto importante, e sono a pezzi, sono in una fase in cui devo ricostruirmi"), Nancy Brilli ha confessato d'aver avuto una settimana difficile per via della morte della sua amata cagnolina.