Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato ieri sera

Nessun concorrente è stato eliminato nella seconda puntata dello show, e nessuno è andato al ballottaggio. A vincere è, ancora una volta, Francesca Fialdini
Anche la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha visto trionfare Francesca Fialdini. Che, in coppia con Giovanni Pernice, ha ballato sulle note di Splendido splendente di Donatella Rettore. Nessun eliminato e nessun concorrente al ballottaggio, ma una ballerina per una notte d'eccezione: Belen Rodriguez.
La classifica
Questa la classifica prima della seconda puntata di Ballando con le Stelle:
- Francesca Fialdini
- Filippo Magnini e Marcella Bella (a parimerito)
- Andrea Delogu
- Rosa Chemical
- Barbara D’Urso e Paolo Belli (a parimerito)
- Martina Colombari
- Fabio Fognini
- Emma Coriandoli
- Nancy Brilli
- Beppe Convertini
Il tesoretto, assegnato da Alberto Matano e dal pubblico in studio, è stato così suddiviso: 25 punti a Filippo Magnini, 25 punti a Marcella Bella. Nessuno è stato eliminato e, ancora, non è entrato in gioco il televoto.
Cos'è successo
L'indiscussa protagonista della seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata Belen Rodriguez. Che, come "ballerina per una notte", ha ballato un tango infuocato. Poi, ha firmato un "patto" con Massimiliano Rosolino: nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, ci sarà anche lei tra i concorrenti. "Io volevo chiederti una cosa, puoi sbloccarmi sui social?", ha scherzato con lei Selvaggia Lucarelli. "Non lo so, ci penso un po'. Dai, ti sblocco, ma non ricordavo nemmeno di averti bloccata", le ha risposto la showgirl. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, non sono mancati gli scontri. O, meglio, i confronti. Martina Colombari ha detto d'essere stanca, di sentirsi dire che è bella. “Io non posso sentire quelli belli che si lamentano della bellezza", ha sbottato Canino. Mentre, Selvaggia Lucarelli, l'ha invitata a riflettere: "Mi sembra che tu stia drammatizzando quello che è di fatto un privilegio. Io mi rendo conto che c'è della verità nel tuo racconto, ma la bellezza non è un pregiudizio o un dramma". Barbara D'Urso è stata accusata di non lasciarsi andare, di non raccontarsi abbastanza, di farsi prendere dall'ansia e dalla smania di perfezione. Andrea Delogu ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione ("Esco da poco da una storia molto importante, e sono a pezzi, sono in una fase in cui devo ricostruirmi"), Nancy Brilli ha confessato d'aver avuto una settimana difficile per via della morte della sua amata cagnolina.