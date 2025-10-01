Oriana Sabatini è incinta: la modella e Dybala diventeranno genitori

"La prima foto di noi tre", ha scritto su Instagram la modella e influencer, postando un video dell'ecografia

Oriana Sabatini è incinta.

Con un tenero video pubblicato su Instagram martedì 30 settembre, intitolato "il primo post di noi tre", la modella e influencer ha confermato che, lei e il calciatore Paulo Dybala, aspettano il primo figlio insieme.

La notizia ha scatenato l'entusiasmo dei loro (milioni) di follower, che hanno celebrato questo nuovo capitolo della vita della coppia. Il video condiviso mostra un'ecografia e dolci momenti tra i futuri genitori, rivelando l'entusiasmo con cui stanno attraversando questa fase.

Il video dell'annuncio

Nel video, Oriana e Paulo sono nell'ambulatorio della ginecologa. Insieme, guardano l'immagine dell'ecografia sullo schermo. "Guarda, mi somiglia proprio", scherza Oriana. "Diventeremo genitori", dice poi, mentre il suo volto si apre in un sorriso e - quello del marito - racconta la sopresa. Non pronuncia una parola, Paulo, ma la gioia e la commozione dipingono la sua faccia.

"Sarà il bambino più bello del mondo", "Il sogno di Pablo si è avverato, diventerà papà", "Finalmente", "Fate largo, sta arrivando il bambino più bello del mondo", "La perfezione sta arrivando" si legge tra i commenti dei fan.