Tra neve, luci e coreografie scintillanti, Music Circus Show On Ice torna in Italia con quattro serate speciali a fine ottobre. Bolzano, Modena, Varese e Roma diventeranno il palcoscenico di un regno incantato che trasforma il ghiaccio in emozione pura, regalando meraviglia a spettatori di ogni età

’è un filo di neve e di luci che lega le capitali d’Europa a quattro città italiane: Bolzano, Modena, Varese e Roma. Questo filo si chiama Music Circus Show On Ice, uno spettacolo che ha già conquistato oltre un milione di spettatori in tutto il mondo e che ogni anno porta in tournée più di 150 repliche tra Germania, Austria, Grecia e Danimarca. Adesso, per la gioia di grandi e piccoli, il “regno di ghiaccio” torna in Italia con quattro date imperdibili: 28 ottobre : Sparkasse Arena, Bolzano (ore 19.00)

29 ottobre : PalaPanini, Modena

30 ottobre : Teatro di Varese, Varese

31 ottobre: Auditorium della Conciliazione, Roma

IL regno di ghiaccio Non è un caso che il ritorno in Italia coincida con le prime notizie ufficiali su Frozen 3, atteso in sala nel 2027. Se i fan dovranno attendere ancora qualche anno per ritrovare Elsa e Anna sul grande schermo, il Music Circus Show On Ice è pronto a regalare un’esperienza dal vivo che può ricordare le atmosfere della celebre saga Disney. La scenografia è infatti concepita come un vero e proprio “regno di ghiaccio”: coreografie spettacolari, costumi scintillanti e musiche evocative trasportano gli spettatori in un universo incantato che richiama da vicino le magie di Arendelle. Un luogo senza tempo dove la neve diventa poesia e i pattinatori, veri artisti della lama, si trasformano in narratori di fiabe.

Dalla poesia del ghiaccio alla magia del circo Il titolo non è casuale: “circus” non rimanda solo al tendone itinerante ma a una dimensione di meraviglia collettiva, in cui la danza sul ghiaccio incontra le luci teatrali e la potenza della musica. Ogni numero è costruito come un piccolo atto di varietà, tra acrobazie aeree, pattinaggio artistico e momenti che uniscono ritmo e spettacolo visivo. L’effetto finale è un mix di emozioni che cattura bambini e adulti, spettatori curiosi e appassionati di teatro, famiglie in cerca di magia e coppie che vogliono regalarsi un’esperienza fuori dall’ordinario. Un evento per tutta la famiglia Con la sua capacità di parlare a pubblici diversi, il Music Circus Show On Ice si conferma un evento trasversale. I più piccoli vivranno la gioia di trovarsi davanti a un mondo incantato che richiama i loro cartoni animati preferiti; i più grandi potranno invece apprezzare l’eleganza delle coreografie e la potenza visiva delle scenografie, dove ogni dettaglio – dai riflessi dei cristalli di ghiaccio alle musiche avvolgenti – contribuisce a creare un’atmosfera onirica. Non sorprende che questo spettacolo abbia già fatto innamorare oltre un milione di persone: il suo segreto sta nel saper unire tecnica e cuore, precisione atletica e immaginazione pura.