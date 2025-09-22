Alessio Vassallo e Ginevra Pisani si sono sposati. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Alessio Vassallo e Ginevra Pisani si sono sposati: le foto del matrimonio

Spettacolo
L'attore palermitano e l'influencer, ex volto di "Uomini e Donne", sono convolati a nozze sabato 20 settembre a Napoli

Alessio Vassallo, attore napoletano 42enne, ha sposato Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne, più giovane di lui di quindici anni. I due sono convolati a nozze a Napoli, città di cui Ginevra è originaria, sabato 20 settembre.

Le nozze

"L’immagine che mi resterà per sempre è l’arrivo di Ginevra con il padre. Io ero accanto a mia madre, e subito dopo, lasciando per un attimo tutti gli altri, sono corso verso mio padre, che per motivi di salute era rimasto poco seduto, poco distante. Vedere la sua gioia negli occhi è stata la mia": queste le parole di Alessio Vassallo a Vanity Fair.

 

L'attore e Ginevra Pisani sono convolati a nozze a Villa Scipione a Posillipo, sul golfo di Napoli, davanti a soli 80 invitati.

 

A organizzare il tutto è stata Ginevra, che ha pensato a ogni cosa: la colazione di benvenuto, la cerimonia poco prima di pranzo, il buffet di pesce, la musica dal vivo. E poi, ovviamente, gli abiti. Un modello romanticissimo di Maison Signore per il sì, con maniche corte, perline e fiori, apertura frontale chiusa da una fila di bottoncini bianchi e gonna svasata e vaporosa stretta da una fascia plissé. Per i festeggiamenti, invece, ha indossato un secondo abito (dello stesso brand) con maxi spacco e piccolo strascico, con scollo incrociato chiuso dietro al collo e ricami vedo-non-vedo.

Chi sono Alessio Vassallo e Ginevra Pisani

Classe 1983, Alessio Vassallo è un attore palermitano con diversi ruoli al cinema e in televisione. Dopo il debutto a teatro, si è fatto conoscere al grande pubblico con la serie I Borgia e soprattutto con Il giovane Montalbano, dove interpreta Mimì Augello. Ha recitato anche in film come Sole cuore amore di Daniele Vicari e in numerose fiction Rai. Ginevra Pisani, napoletana classe 1998, è un'influencer e modella. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima nel mondo della moda, per poi farsi conoscere al grande pubblico come corteggiatrice a Uomini e Donne. Successivamente è diventata “professoressa” nel quiz show L’Eredità su Rai1 con Flavio Insinna, ed è stata valletta ne Il pranzo è servito.

