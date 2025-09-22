Alessio Vassallo e Ginevra Pisani si sono sposati. FOTO

L'attore palermitano e l'influencer, ex volto di "Uomini e Donne", sono convolati a nozze sabato 20 settembre a Napoli

Alessio Vassallo, attore napoletano 42enne, ha sposato Ginevra Pisani, ex volto di Uomini e Donne, più giovane di lui di quindici anni. I due sono convolati a nozze a Napoli, città di cui Ginevra è originaria, sabato 20 settembre.

Le nozze

"L’immagine che mi resterà per sempre è l’arrivo di Ginevra con il padre. Io ero accanto a mia madre, e subito dopo, lasciando per un attimo tutti gli altri, sono corso verso mio padre, che per motivi di salute era rimasto poco seduto, poco distante. Vedere la sua gioia negli occhi è stata la mia": queste le parole di Alessio Vassallo a Vanity Fair.

L'attore e Ginevra Pisani sono convolati a nozze a Villa Scipione a Posillipo, sul golfo di Napoli, davanti a soli 80 invitati.

A organizzare il tutto è stata Ginevra, che ha pensato a ogni cosa: la colazione di benvenuto, la cerimonia poco prima di pranzo, il buffet di pesce, la musica dal vivo. E poi, ovviamente, gli abiti. Un modello romanticissimo di Maison Signore per il sì, con maniche corte, perline e fiori, apertura frontale chiusa da una fila di bottoncini bianchi e gonna svasata e vaporosa stretta da una fascia plissé. Per i festeggiamenti, invece, ha indossato un secondo abito (dello stesso brand) con maxi spacco e piccolo strascico, con scollo incrociato chiuso dietro al collo e ricami vedo-non-vedo.