Dal 6 al 19 ottobre, le due città ospitano spettacoli, prime assolute, workshop e creazioni pensate per spazi urbani e luoghi non convenzionali, in un programma che attraversa il confine e lo trasforma in palcoscenico
Nel giorno in cui Gorizia celebrava il ritorno all’Italia (16 settembre 1947), Milano ha ospitato la presentazione della sesta edizione del VISAVÌ Gorizia Dance Festival, in programma dal 6 al 19 ottobre 2025. L’evento, inserito nel calendario ufficiale di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura, coinvolge le città gemelle di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia), un tempo divise da un confine oggi simbolicamente dissolto. La conferenza stampa si è tenuta nello showroom NonostanteMarras, con la partecipazione di artisti, coreografi e istituzioni culturali.
Visavì Gorizia Dance Festival: la danza che abbatte i confini e unisce l’Europa
Il festival transfrontaliero di danza contemporanea trasforma due città di confine in un unico cuore pulsante. Piazza Transalpina, un tempo linea di separazione, oggi è simbolo di un’Europa che si ritrova nell’incontro e nella contaminazione culturale. Qui, dove il confine è ormai invisibile, le città si guardano vis-à-vis, si sorridono e danzano insieme al ritmo di un’unica visione.
È proprio qui, nel centro dell’Europa, che dal 2020 si tiene un festival unico al mondo, che “parla” una lingua universale, i cui spettacoli di danza contemporanea varcano con naturalezza i confini. Il festival è ideato da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale – in partnership con il Teatro Nazionale Sloveno SNG di Nova Gorica e con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia e della Fondazione CaRiGo. Il festival fa parte del programma ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura.
Visavì Gorizia Dance Festival e il suo Direttore Artistico, Walter Mramor, si prefiggono di mostrare al mondo intero che un muro, un filo spinato, una frontiera, possono trasformarsi in una piazza aperta e attraversabile. Al festival, la frontiera storica tra le città gemelle lascia il posto a uno spazio condiviso che diventa non solo un palcoscenico culturale, ma anche un modello di come potrebbe essere il mondo del futuro.
L’assegnazione congiunta a Gorizia e Nova Gorica del titolo di Capitale Europea della Cultura 2025, GO! 2025, rende particolarmente significativa l’edizione di quest’anno del Visavì Gorizia Dance Festival, che offre un lungo e ricco programma: un viaggio nella contemporaneità internazionale più originale.
One Dance European City
Nell’ambito di GO! 2025 e della strategia di Nova Gorica-Gorizia di promuovere la costruzione di un’unica città aperta, si tiene contestualmente al festival One Dance European City (ODEC), un progetto internazionale ideato e coordinato da ArtistiAssociati e SNG Nova Gorica, che si avvale della collaborazione e dell’esperienza di Aterballetto – Fondazione Nazionale della Danza. Nove performance firmate da alcuni dei più significativi coreografi contemporanei compongono un percorso a tappe che si snoda tra i due nuclei urbani, con creazioni brevi, destinate a occupare pochi metri quadrati, offrendo a abitanti e visitatori un’esperienza inedita del territorio.
Compagnie e artisti di ogni nazionalità, provenienti da Italia, Slovenia, Cechia, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Lussemburgo, Serbia, nonché da Sudafrica, Madagascar e Burkina Faso. Ne diamo qui appena qualche anticipazione, rimandandovi per orari al programma sul sito e per maggiori dettagli sui singoli spettacoli ai comunicati specifici e particolareggiati, in uscita prossimamente.
Niente paura per la molteplicità di spettacoli nello stesso giorno, in orari gomito a gomito, alcuni in Italia e altri in Slovenia: i luoghi e gli orari del Visavì Gorizia Dance Festival sono studiati per permettere, a chi lo desidera, di partecipare a tutti gli eventi che sono, realmente, vis-à-vis.
Il programma completo6–7 Ottobre
Visavì Workshop
- 6 ottobre – SNG Nova Gorica: laboratorio con Noism Company Niigata
- 7 ottobre – Nuovo Teatro Comunale, Gradisca d’Isonzo: laboratorio con Compagnia Zebra / Andrea Costanzo Martini
9 Ottobre
SNG Teatro Nazionale Sloveno, Nova Gorica
- Noism Company Niigata (Giappone) presenta, in prima nazionale, The Song of Marebito (replica il 10 ottobre). Un lavoro che fonde danza occidentale e orientale, mitologia greca e leggende nipponiche.
Kulturni Dom, Gorizia
- Megastructure (Lussemburgo): duo con Sarah Baltzinger e Isaiah Wilson, corpi che si incastrano come un puzzle in continua trasformazione.
- Pas de cheval (prima assoluta) di Andrea Costanzo Martini con Francesca Foscarini. Ispirata alla figura del cavallo, la performance esplora con ironia il parallelismo tra animale e performer.
10 Ottobre
SNG Nova Gorica
- Replica mattutina di The Song of Marebito
Kulturni Center Loize Bratuž, Gorizia
- Virgilio Sieni presenta Sulla leggerezza (prima assoluta), ispirato alle Lezioni americane di Calvino e ai versi di Dante e Cavalcanti.
Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Gorizia
- Gauthier Dance (Stoccarda) in Turning of Bones (prima nazionale), creazione di Akram Khan ispirata al rituale malgascio del “rigiramento delle ossa”.
11 Ottobre
SNG Nova Gorica
- Trailer Park (prima nazionale) di Moritz Ostruschnjak per Tanzmainz: uno sguardo critico sulla digitalizzazione.
Gorizia
- Mio cuore, io sto soffrendo. Cosa posso fare per te? – spettacolo site-specific ideato da Antonio Marras, contaminazione tra moda, arti visive, teatro, cinema, musica e danza. Con 29 performer.
12 Ottobre
Kulturni Dom, Gorizia
- Visavì Experimental Contest: improvvisazione su musica dal vivo, aperta a tutti i generi di danza.
Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Gorizia
- Dance N’ Speak Easy – Wanted Posse (Parigi), campioni mondiali di hip hop, ci riportano agli anni del proibizionismo USA con un mix di house, tip tap, charleston, break, lindy hop e jitterbug.
13–15 Ottobre
AiAiAi Pinocchio! – Artemis Danza
Spettacolo immersivo per bambini sul tema del “confine” tra realtà e immaginazione, con riferimento all’intelligenza artificiale.
- 13 ottobre – Kulturni Center Loize Bratuž, Gorizia
- 14 ottobre – Nuovo Teatro Comunale, Gradisca d’Isonzo
- 15 ottobre – Teatro Comunale, Cormòns
15 ottobre pomeriggio – Borgo Live Academy, Gorizia: Visavì Workshop con Fernando Roldan Ferrer (Compagnia Zappalà Danza)
16 Ottobre
Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Gorizia
- Tell me about love – Balletto del Teatro Nazionale Serbo
- Elegia di Enrico Morelli (Premio Danza&Danza 2023)
- Il Balcone dell’amore di Itzik Galili
17 Ottobre
Mattina
- Micromoves – Workshop con Jazmína Piktorová e Sabina Bočková
- Scuola Montessori, Nova Gorica
- Scuola Primaria “G. Leopardi”, Fiumicello Villa Vicentina
Prima serata – Kulturni Dom, Gorizia
- Bambu: trittico africano con tre assoli
- Un voyage autour de mon nombril – Julie Larisoa (Madagascar)
- Chute Perpetuelle – Aziz Zoundi (Burkina Faso)
- Naka tš̌a go rwèšwa – Humphrey Maleka (Sudafrica)
Seconda serata – SNG Nova Gorica
- Brother to Brother – Dall’Etna al Fuji – Roberto Zappalà e Compagnia Zappalà Danza (anteprima)
18 Ottobre
Pomeriggio – Kulturni Center Loize Bratuž, Gorizia
- Microworlds – spettacolo per famiglie e bambini (dai 4 anni) di Piktorová & Bočková
Prima serata – Kulturni Dom, Gorizia
- Wetware (prima nazionale), produzione sostenuta dal network Pan-Adria
🔗 Info e programma completo: www.goriziadancefestival.it