Dal 6 al 19 ottobre, le due città ospitano spettacoli, prime assolute, workshop e creazioni pensate per spazi urbani e luoghi non convenzionali, in un programma che attraversa il confine e lo trasforma in palcoscenico

Nel giorno in cui Gorizia celebrava il ritorno all’Italia (16 settembre 1947), Milano ha ospitato la presentazione della sesta edizione del VISAVÌ Gorizia Dance Festival , in programma dal 6 al 19 ottobre 2025 . L’evento, inserito nel calendario ufficiale di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura , coinvolge le città gemelle di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) , un tempo divise da un confine oggi simbolicamente dissolto. La conferenza stampa si è tenuta nello showroom NonostanteMarras , con la partecipazione di artisti, coreografi e istituzioni culturali.

Visavì Gorizia Dance Festival: la danza che abbatte i confini e unisce l’Europa

Il festival transfrontaliero di danza contemporanea trasforma due città di confine in un unico cuore pulsante. Piazza Transalpina, un tempo linea di separazione, oggi è simbolo di un’Europa che si ritrova nell’incontro e nella contaminazione culturale. Qui, dove il confine è ormai invisibile, le città si guardano vis-à-vis, si sorridono e danzano insieme al ritmo di un’unica visione.

È proprio qui, nel centro dell’Europa, che dal 2020 si tiene un festival unico al mondo, che “parla” una lingua universale, i cui spettacoli di danza contemporanea varcano con naturalezza i confini. Il festival è ideato da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale – in partnership con il Teatro Nazionale Sloveno SNG di Nova Gorica e con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia e della Fondazione CaRiGo. Il festival fa parte del programma ufficiale di GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura.

Visavì Gorizia Dance Festival e il suo Direttore Artistico, Walter Mramor, si prefiggono di mostrare al mondo intero che un muro, un filo spinato, una frontiera, possono trasformarsi in una piazza aperta e attraversabile. Al festival, la frontiera storica tra le città gemelle lascia il posto a uno spazio condiviso che diventa non solo un palcoscenico culturale, ma anche un modello di come potrebbe essere il mondo del futuro.

L’assegnazione congiunta a Gorizia e Nova Gorica del titolo di Capitale Europea della Cultura 2025, GO! 2025, rende particolarmente significativa l’edizione di quest’anno del Visavì Gorizia Dance Festival, che offre un lungo e ricco programma: un viaggio nella contemporaneità internazionale più originale.

One Dance European City

Nell’ambito di GO! 2025 e della strategia di Nova Gorica-Gorizia di promuovere la costruzione di un’unica città aperta, si tiene contestualmente al festival One Dance European City (ODEC), un progetto internazionale ideato e coordinato da ArtistiAssociati e SNG Nova Gorica, che si avvale della collaborazione e dell’esperienza di Aterballetto – Fondazione Nazionale della Danza. Nove performance firmate da alcuni dei più significativi coreografi contemporanei compongono un percorso a tappe che si snoda tra i due nuclei urbani, con creazioni brevi, destinate a occupare pochi metri quadrati, offrendo a abitanti e visitatori un’esperienza inedita del territorio.

Compagnie e artisti di ogni nazionalità, provenienti da Italia, Slovenia, Cechia, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Lussemburgo, Serbia, nonché da Sudafrica, Madagascar e Burkina Faso. Ne diamo qui appena qualche anticipazione, rimandandovi per orari al programma sul sito e per maggiori dettagli sui singoli spettacoli ai comunicati specifici e particolareggiati, in uscita prossimamente.

Niente paura per la molteplicità di spettacoli nello stesso giorno, in orari gomito a gomito, alcuni in Italia e altri in Slovenia: i luoghi e gli orari del Visavì Gorizia Dance Festival sono studiati per permettere, a chi lo desidera, di partecipare a tutti gli eventi che sono, realmente, vis-à-vis.