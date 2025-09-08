Esplora tutte le offerte Sky
Chi è Maria Soave, nuova conduttrice di "1mattina News"

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

Nota per la conduzione del TG1 ("sua" la fascia delle 13.30), Maria Soave ha già condotto nel 2022 Unomattina Estate. Ora, terrà compagnia agli italiani ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.00

Lunedì 8 settembre, su Rai 1, ha debuttato 1mattina News. Il contenitore di news e approfondimento andrà in onda ogni giorno, da lunedì alle venerdì, a partire dalle 6.00. I suoi conduttori? Tiberio Timperi e Maria Soave, nota ai più per la conduzione del TG1.

Chi è Maria Soave

Maria Soave, nata a Potenza il 18 agosto 1976, sognava fin da bambina di diventare giornalista. A raccontarlo è stata lei stessa: "Da bambina sognavo di fare la giornalista... Devo dire che ho vinto", ha detto in un'intervista. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Classiche all’Università di Perugia, si è formata alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, sempre in Umbria, iniziando così il suo percorso professionale. Nel 2003 è diventata giornalista professionista e ha cominciato a collaborare con testate quali Il Messaggero, Il Sole 24 Ore e Mondo Economico del gruppo RCS. L’anno successivo è approdata alla Rai, lavorando inizialmente per il Tg3, per poi passare a Rai 1. Qui è diventata caposervizio della Redazione Interni e conduttrice della storica edizione delle 13:30 del Tg1. Nel giugno del 2022, la sua carriera ha subito una svolta: Soave è approdata alla conduzione di UnoMattina Estate insieme a Massimiliano Ossini. Nel 2024 ha guidato Agorà Estate, per poi approdare - nel 2025 - a 1mattina News.

Cosa sappiamo sulla nuova edizione di 1mattina News

La nuova edizione di Unomattina 1News, al via da lunedì 8 settembre su Rai 1 con partenza anticipata alle ore 6:00, offre un vero e proprio "prime time del mattino". Al timone, la coppia formata da Tiberio Timperi e Maria Soave mette in campo due approcci complementari: lui, volto consolidato della tv italiana con una lunga carriera alle spalle; lei, giornalista del Tg1 da anni riconosciuta per il rigore professionale e l'empatia verso il pubblico, pronta a portare in trasmissione una narrazione attenta e "senza tuttologi".

 

Il programma nasce dalla fusione tra l’intrattenimento del daytime e l’informazione del Tg1, proponendosi come un contenitore quotidiano completo, in onda dal lunedì al venerdì, con un’attenzione alla cronaca, la politica, la cultura, l'ambiente e l'attualità internazionale. Timperi ha definito infatti questa fascia oraria come un momento cruciale della giornata: "C'è tutta roba fresca, è come stare ai mercati generali".

