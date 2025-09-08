Chi è Maria Soave, nuova conduttrice di "1mattina News"

Lunedì 8 settembre, su Rai 1, ha debuttato 1mattina News. Il contenitore di news e approfondimento andrà in onda ogni giorno, da lunedì alle venerdì, a partire dalle 6.00. I suoi conduttori? Tiberio Timperi e Maria Soave, nota ai più per la conduzione del TG1.

Chi è Maria Soave

Maria Soave, nata a Potenza il 18 agosto 1976, sognava fin da bambina di diventare giornalista. A raccontarlo è stata lei stessa: "Da bambina sognavo di fare la giornalista... Devo dire che ho vinto", ha detto in un'intervista. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere Classiche all’Università di Perugia, si è formata alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, sempre in Umbria, iniziando così il suo percorso professionale. Nel 2003 è diventata giornalista professionista e ha cominciato a collaborare con testate quali Il Messaggero, Il Sole 24 Ore e Mondo Economico del gruppo RCS. L’anno successivo è approdata alla Rai, lavorando inizialmente per il Tg3, per poi passare a Rai 1. Qui è diventata caposervizio della Redazione Interni e conduttrice della storica edizione delle 13:30 del Tg1. Nel giugno del 2022, la sua carriera ha subito una svolta: Soave è approdata alla conduzione di UnoMattina Estate insieme a Massimiliano Ossini. Nel 2024 ha guidato Agorà Estate, per poi approdare - nel 2025 - a 1mattina News.