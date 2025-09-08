Chi è Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini nel cast di Forum

Camilla Mancini – figlia dell’ex ct della nazionale Roberto Mancini – entra a far parte del cast della nuova edizione del programma Forum su Canale 5, nel ruolo di valletta-assistente accanto a Barbara Palombelli. La scelta di Camilla è nata dal forte impatto emotivo che i suoi due libri – Sei una farfalla e Libera di essere me – hanno avuto su Palombelli, che dopo averli letti ne è rimasta profondamente colpita e l'ha voluta in trasmissione.

La storia di Camilla

Classe 1997, Camilla convive fin dalla nascita con una paresi facciale, conseguenza di una complicazione durante il parto. Questa condizione ha segnato la sua infanzia: anni di bullismo a scuola, caratterizzati da frasi come “Perché sei diversa?”, “Perché hai la bocca storta?” e da momenti in cui veniva esclusa dai giochi semplicemente per la sua diversità. In Libera di essere me, racconta il dolore di sentirsi “paralizzata dalla paura” e, ancora peggio, “sporca” ed “errata”. Nel novembre 2024 ha raccontato il suo percorso con un monologo toccante a Le Iene, immaginando la telecamera come uno specchio per guardarsi finalmente dritta negli occhi. Con coraggio ha dichiarato: “Sono libera. Mi chiamo Camilla Mancini e sono bella e sono coraggiosa. Me lo dico da sola” e ha riconosciuto come nemmeno un cognome – per quanto celebre – sia un scudo contro la sofferenza.