Morta Pia Velsi, l'attrice, 101 anni, recitò in Parenti Serpenti

Pia Velsi, al secolo Elpidia Sorbo, è morta a 101 anni nel cuore dell'Esquilino, a Roma, laddove per sessant'anni ha vissuto. Senza figli e senza parenti, negli ultimi anni Pia ha vissuto in povertà. Raccontandolo senza vergogna. E ricordando quel passato lontano in cui vestì i panni di "nonna Trieste", moglie di Paolo Panelli, in Parenti Serpenti di Mario Monicelli.

Chi era Pia Velsi

Nata a L’Aquila il 31 marzo 1924, Pia Velsi è cresciuta artisticamente a Napoli, dove negli anni Quaranta ha debuttato come cantante con lo pseudonimo “Nuovo Fiore”, esibendosi dal vivo e incidendo dischi 78 giri per l’etichetta Phonotype. Il passaggio alla recitazione è avvenuto quasi per caso: dopo essersi trasferita a Roma, Velsi ha fatto la sua prima apparizione al Teatro Ambra Jovinelli in una compagnia di varietà, ed è poi stata chiamata a sostituire Rosalia Maggio in uno spettacolo al Teatro Petruzzelli di Bari. Da quel momento la sua carriera si è distinta su più versanti: Velsi è diventata un volto noto del teatro di varietà e delle sceneggiate napoletane, ma è entrata anche nel cinema d’autore e nella fiction televisiva. Nel corso degli anni ha collaborato con registi come Renato Castellani, Nanni Loy, Luciano De Crescenzo e Mario Monicelli. Il ruolo che le ha dato la fama, tuttavia, è stato quello di “nonna Trieste” nella commedia cult Parenti serpenti (1992) di Mario Monicelli. Successivamente, ha interpretato ruoli televisivi, come Zia Filomena nella fiction Tutti pazzi per amore, e ha continuato a essere ricordata con affetto per il suo humor pacato e la sua capacità di incarnare personaggi familiari con autenticità.