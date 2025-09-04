Coca Cola Village, anche Cristina D'Avena tra i protagonisti

La regina delle sigle è stata protagonista di un grande concerto. Momento di musica, food e spettacolo fino a domenica 7

La terza edizione di Coca Cola Pizza Village - Milano si conferma sempre più come la

consacrazione di questo food event nel panorama degli eventi più amati dai milanesi, che sera dopo sera affollano il Parco di City Life, in particolar per il concerto che ha visto come ospite d’onore della manifestazione Cristina D'Avena che ha saputo attirare e conquistare generazioni di persone accorse sotto il palco Pizza Music Fun per la regina delle sigle! Assolutamente da non perdere, quindi, le ultime due occasioni per entrare in questo divertente villaggio che riunisce le migliori pizzerie della tradizione napoletana, e intrattiene il popolo degli amanti della pizza

con masterclass per conoscerne tutti i segreti, ma anche convegni e concerti…tra cui quello targato Blue Note che domenica 7 alle roe 21 porterà sul palco Malasartoria Milano feat. Ensi. Tutti gli appuntamenti sono sul sito della manifestazione.