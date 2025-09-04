Case a prima vista, Ida Di Filippo sposerà Pietro Al Bano. VIDEO

"A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova. Da quando per la prima volta ci siamo parlati… Guardati… Io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso ", ha scritto Ida Di Filippo, postando su Instagram il video della proposta . "Sì all’amore della mia vita, al migliore amico, al mio confidente, alla mia spalla, alla mia bussola (senza di te mi perderei davvero e lo sai!). Sì perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te. Sì amore.. scriviamo un altro pezzo insieme di questa fantastica storia d’amore".

Chi è Ida Di Filippo

Agente immobiliare nata nel 1982 a Siano, in provincia di Salerno, Ida Di Filippo è tra i volti più amati dal pubblico televisivo grazie alla sua spontaneità e al suo carisma. Dopo una carriera fatta di molteplici esperienze - dal lavoro da commessa alla vendita di bigiotteria insieme alla sorella - si è trasferita a Milano per seguire il compagno, Pietro Al Bano, infermiere più giovane di otto anni. Qui ha intrapreso la carriera immobiliare, ricoprendo dal 2018 ruoli come Asset Manager presso l’agenzia DiRe e collaborando con GBF Immobiliare. La popolarità televisiva è arrivata quasi per caso: nel 2023 ha partecipato al casting di Casa a prima vista, programma in onda su Real Time, e ha conquistato immediatamente il pubblico grazie alla sua ironia, alla sua spontaneità e all'inconfondibile accento campano. Insieme ai colleghi Gianluca Torre e Mariana D’Amico forma un trio potente e coinvolgente, che ha fatto del programma tv un vero successo.