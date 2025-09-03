Gianluca Gazzoli annuncia la morte della mamma Giovanna: “Sento il cuore esplodere dal dolore”

Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e voce del podcast Passa dal BSMT, ha annunciato la scomparsa della sua mamma, Giovanna, di 65 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia. La notizia è stata resa pubblica nei giorni scorsi attraverso un commovente post su Instagram, che ha raccolto immediatamente affetto e solidarietà da parte di colleghi e fan.

Il messaggio pieno d’amore del figlio Con grande sofferenza, Gazzoli ha scritto: “Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia.” “Mi mancherà tutto di te… sento il cuore esplodere dal dolore.” Nel post, accompagnato da foto che lo ritraggono con la madre in momenti felici, Gazzoli ha espresso quanto la scomparsa sia avvenuta proprio nel momento in cui la vita sembrava stare finalmente per sorridere alla famiglia.

Una donna forte: il ricordo di una madre coraggiosa Giovanna era originaria di Siracusa e, dopo un divorzio, si era trasferita a Milano dove ha cresciuto da sola il figlio maggiorenne per nove anni, lavorando nel settore retail — tra Armani e Dolce & Gabbana — prima di ricostruirsi una vita serena insieme al suo compagno e la nascita della seconda figlia. Alla madre Gazzoli ha attribuito valori indispensabili quali determinazione, forza e capacità di credere nei sogni. Le sue parole ricordano una donna che, con coraggio, ha azzerato le formalità della vita e ha riportato la famiglia all’essenziale.

Una puntata speciale: la madre ospite del podcast Appena un mese fa, Gazzoli ha dedicato una puntata speciale del suo podcast Passa dal BSMT proprio a sua madre, con un’intervista registrata durante le terapie. Un gesto intimo, inizialmente pensato per la famiglia, poi condiviso per offrire speranza ad altri. Il messaggio è stato letto da migliaia di follower con profonda commozione, raccogliendo centinaia di messaggi di affetto. Gazzoli ha ringraziato chi ha condiviso dolore e solidarietà, sottolineando quanto l’umanità sia un valore da non perdere.