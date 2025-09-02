Rocco Tanica fuori dal festival Terre Tagliamento

Rocco Tanica escluso dal Festival Terre Tagliamento in Friuli dopo alcune esternazioni social contro Francesca Albanese, relatrice speciale Onu.

Gli organizzatori: "Parole offensive e incompatibili con i valori di rispetto e inclusione della nostra comunità"

Il Festival Terre Tagliamento ha annullato la partecipazione di Rocco Tanica, musicista e storico componente degli Elio e le Storie Tese, che era stato annunciato tra gli ospiti della rassegna in programma a San Vito al Tagliamento (Pordenone). La decisione, comunicata con una nota ufficiale, è arrivata dopo alcune esternazioni sui social attribuite a Tanica nei confronti di Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati.

Il comunicato degli organizzatori “Le recenti esternazioni social dell’artista, volgari e offensive nei confronti di Francesca Albanese – si legge nel comunicato dei coordinatori del Festival – sono incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità. La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”. Gli organizzatori sottolineano quindi la volontà di marcare distanza dalle parole del musicista, ritenute inconciliabili con lo spirito e la missione del festival.