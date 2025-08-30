Gordon Ramsay operato per un tumore alla pelle

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Gordon Ramsay rivela su Instagram: “Rimosso un tumore alla pelle"

Spettacolo
Getty/ Instagram

Lo chef britannico ha raccontato sui social di essersi sottoposto a un intervento per rimuovere un carcinoma basocellulare. Il suo messaggio è anche un appello alla prevenzione.

Gordon Ramsay, 58 anni, ha rivelato di aver affrontato un intervento chirurgico per la rimozione di un carcinoma basocellulare, una forma di tumore della pelle non melanoma. Lo ha fatto con un post su Instagram, accompagnato da una foto che mostra una vistosa medicazione sotto l’orecchio destro. “Sono grato e riconoscente all’incredibile team di The Skin Associates per il loro rapido intervento”, ha scritto lo chef, volto noto di programmi come Hell’s Kitchen e MasterChef. “Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana. Vi prometto che non è un lifting”, ha aggiunto con ironia

L’appello alla prevenzione

Il messaggio di Ramsay non è solo una testimonianza personale, ma anche un invito alla consapevolezza. “Proteggersi dal sole non è solo una scelta estetica, è una questione di salute”, ha sottolineato la dermatologa Ines Mordente, intervistata da FQMagazine . I raggi UVA e UVB possono danneggiare la pelle in profondità, provocando invecchiamento precoce, iperpigmentazioni e, nei casi più gravi, tumori cutanei. Ramsay ha ricevuto numerosi messaggi di affetto, tra cui quello della figlia Holly: “Ti voglio bene papà”, ha scritto su Instagram con un’emoji a forma di cuore 

Reazioni e solidarietà

Il post dello chef ha suscitato una forte risposta da parte del pubblico e delle organizzazioni impegnate nella lotta contro il cancro. Cancer Research UK ha commentato: “Felici di sapere che stai bene, Gordon, e grazie per averci sensibilizzato su quanto sia importante proteggersi dal sole. Cercate l’ombra, copritevi e applicate la protezione solare regolarmente e generosamente”  Alcuni fan hanno notato che il neo rimosso era visibile in foto precedenti, ma nessuno ne aveva colto la pericolosità. Ramsay ha scelto di mostrarsi apertamente con la cicatrice, un gesto apprezzato per la sua sincerità.

Spettacolo: Ultime notizie

Mostra del Cinema di Venezia, tutti gli ospiti della quarta giornata

Cinema

Al Lido riflettori puntati su "Frankenstein" di Guillermo Del Toro, in concorso. In gara anche...

Gordon Ramsay operato per un tumore alla pelle

Spettacolo

Lo chef britannico ha raccontato sui social di essersi sottoposto a un intervento per rimuovere...

Frankenstein di Del Toro, il gotico che diventa poesia. La recensione

Paolo Nizza

Mostra del Cinema di Venezia, Elordi, Isaac e il cast di Frankenstein

Cinema

Oggi al Lido è il momento clou: debutta l’attesissima pellicola di Guillermo del Toro. Ecco il...

11 foto

Julia Roberts alla Mostra del Cinema, virale foto con marito a Venezia

Spettacolo

Un solo scatto, condiviso ieri sera dalla diva di Hollywood sul suo profilo ufficiale di...

Spettacolo: Per te