Gordon Ramsay operato per un tumore alla pelle

Lo chef britannico ha raccontato sui social di essersi sottoposto a un intervento per rimuovere un carcinoma basocellulare. Il suo messaggio è anche un appello alla prevenzione.

Gordon Ramsay, 58 anni, ha rivelato di aver affrontato un intervento chirurgico per la rimozione di un carcinoma basocellulare, una forma di tumore della pelle non melanoma. Lo ha fatto con un post su Instagram, accompagnato da una foto che mostra una vistosa medicazione sotto l’orecchio destro. “Sono grato e riconoscente all’incredibile team di The Skin Associates per il loro rapido intervento”, ha scritto lo chef, volto noto di programmi come Hell’s Kitchen e MasterChef. “Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana. Vi prometto che non è un lifting”, ha aggiunto con ironia

L’appello alla prevenzione Il messaggio di Ramsay non è solo una testimonianza personale, ma anche un invito alla consapevolezza. “Proteggersi dal sole non è solo una scelta estetica, è una questione di salute”, ha sottolineato la dermatologa Ines Mordente, intervistata da FQMagazine . I raggi UVA e UVB possono danneggiare la pelle in profondità, provocando invecchiamento precoce, iperpigmentazioni e, nei casi più gravi, tumori cutanei. Ramsay ha ricevuto numerosi messaggi di affetto, tra cui quello della figlia Holly: “Ti voglio bene papà”, ha scritto su Instagram con un’emoji a forma di cuore