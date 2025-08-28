Esplora tutte le offerte Sky
Addio Gianluca Ariemma, l'attore e regista aveva 32 anni

Spettacolo

L'attore, regista e drammaturgo Gianluca Ariemma è mancato all'affetto dei suoi cari a soli 32 anni, a seguito di una lunga malattia. I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 28 agosto presso la Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes a Caserta

Lutto nel mondo del teatro casertano, l'attore, regista e drammaturgo Gianluca Ariemma si è spento a soli 32 anni, dopo una lunga malattia che non gli ha dato scampo. La morte è avvenuta martedì 26 agosto e non sono stati resi noti ulteriori dettagli a riguardo. I funerali dell’artista si svolgeranno nella giornata odierna pressso la Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes.

 

Nato e cresciuto nella sua Caserta, Ariemma aveva dapprima frequentato il liceo Manzoni per poi proseguire i suoi studi presso l'Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, e approfondire la sua formazione all'estero. 

 

