Nella loro nuova creazione, Antonio de Rosa e Mattia Russo, coreografi e fondatori del collettivo KOR’SIA di base a Madrid, indagano il confine tra verità e menzogna in un mondo saturato da dati, algoritmi e stimoli ininterrotti. Uno spettacolo, presentato in prima assoluto alla Biennale Danza di Venezia, che tornerà in scena ad ottobre al Romaeuropa Festival