Spettacolo
Danza, i KOR’SIA presentano Simulacro: “Esploriamo la fragile linea tra reale e virtuale”
Nella loro nuova creazione, Antonio de Rosa e Mattia Russo, coreografi e fondatori del collettivo KOR’SIA di base a Madrid, indagano il confine tra verità e menzogna in un mondo saturato da dati, algoritmi e stimoli ininterrotti. Uno spettacolo, presentato in prima assoluto alla Biennale Danza di Venezia, che tornerà in scena ad ottobre al Romaeuropa Festival
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi