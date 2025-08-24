Esplora tutte le offerte Sky
Spettacolo

Danza, i KOR’SIA presentano Simulacro: “Esploriamo la fragile linea tra reale e virtuale”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini

Foto: Paul Rodriguez

Nella loro nuova creazione, Antonio de Rosa e Mattia Russo, coreografi e fondatori del collettivo KOR’SIA di base a Madrid, indagano il confine tra verità e menzogna in un mondo saturato da dati, algoritmi e stimoli ininterrotti. Uno spettacolo, presentato in prima assoluto alla Biennale Danza di Venezia, che tornerà in scena ad ottobre al Romaeuropa Festival

