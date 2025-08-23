Esplora tutte le offerte Sky
Notte della Taranta 2025: il Concertone è questa sera a Melpignano

Spettacolo

Questa sera a Melpignano si svolge il tanto atteso Concertone della Notte della Taranta: una ressa di oltre 70.000 spettatori accoglie dal vivo l’Orchestra popolare diretta da David Krakauer, accompagnata da artisti come Kathleen Tagg, SarahMK, Yoshie Fruchter, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta e molti altri.

Non è più tempo di prove: questa sera a Melpignano va in scena il Concertone della Notte della Taranta, che celebra la “pizzica” e la musica popolare tradizionale. Sono già in oltre 70mila a gremire la piazza, un pubblico imponente che conferma come questa edizione abbia superato ogni aspettativa, trasformandosi in un “evento nell’evento” capace di sorprendere organizzatori e artisti.

Gli ospiti sul palco

Sul palco l’Orchestra popolare La Notte della Taranta, diretta dal maestro concertatore David Krakauer, insieme a Kathleen Tagg, SarahMK e Yoshie Fruchter, e con gli ospiti speciali Giuliano Sangiorgi – rientrato appositamente dal Giappone dove i Negramaro sono in tour – Ermal Meta, Canzoniere Grecanico Salentino, Anna Castiglia, Antonio Castrignanò, Tara e Settembre. Con loro anche i ballerini del Corpo di ballo La Notte della Taranta, sulle coreografie di Fredy Franzutti.

Il Concertone inizierà alle 21.20, preceduto dal pre-Concertone dalle 18.20. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 3, Rai Italia, Rai Radio 2 e RaiPlay, con la conduzione televisiva di Ema Stokholma.

