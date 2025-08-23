Notte della Taranta 2025: il Concertone è questa sera a Melpignano

Non è più tempo di prove: questa sera a Melpignano va in scena il Concertone della Notte della Taranta, che celebra la “pizzica” e la musica popolare tradizionale. Sono già in oltre 70mila a gremire la piazza, un pubblico imponente che conferma come questa edizione abbia superato ogni aspettativa, trasformandosi in un “evento nell’evento” capace di sorprendere organizzatori e artisti.