Il coreografo Philippe Kratz spiega il senso su cui è stato costruito "Sisifo Felice", il dittico creato insieme a Pablo Girolami per il Nuovo Balletto di Toscana e presentato in prima assoluta alla Biennale Danza. Uno spettacolo che riflette sul senso di fatica della vita partendo dal mito dell’uomo eternamente condannato dagli Dei a spingere un masso in cima a una montagna per poi vederlo ricadere giù. “Credo che il momento più bello della fatica sia quando la si affronta, è un momento di estrema dignità” dice