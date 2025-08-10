Il coreografo spagnolo racconta a Sky Tg24 "La morte i la primavera" che ha presentato in prima mondiale durante la 19esima edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea. Uno spettacolo dal grande impatto visivo tratto dal libro di Mercè Rodoreda e una riflessione sulla ciclicità del mondo. “Bisogna essere sempre aperti al cambiamento perché ciò che non cambia è morto” dice. E sul cinema: “Per me è una fonte di ispirazione eterna per capire il mondo e per trovare la propria poetica”