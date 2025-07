Wings & Waves – Watersports Challenge, una serie made in Sardegna

Wings & Waves – Watersports Challenge è una serie originale sportiva in 16 episodi, girata tra le acque cristalline della Sardegna disponibile sui canali social e sul canale YouTube di North Sails Kiteboarding. Wings & Waves è una competizione adrenalinica ma anche un percorso di trasformazione personale. Sei concorrenti provenienti da mondi diversi – dal content creation allo sport professionistico – si sfidano in prove di kiteboarding e wingfoiling. Guidati da tre istruttori di fama mondiale, i partecipanti si cimentano in una serie di prove tecniche come il body dragging, la navigazione controvento e il wing foil. I concorrenti si sfidano infine in un round finale per aggiudicarsi il premio in palio. A valutarli anche due leggende del kiteboarding. La serie affianca interviste individuali con ciascun concorrente, approfondimenti sulle loro storie personali e sessioni quotidiane di allenamento in acqua con i coach.



I CONCORRENTI

In Wings & Waves, sei personalità uniche si confrontano con la forza del mare e di sé stessi. Ognuno porta in acqua la propria storia, tra successi, cadute e desiderio di mettersi alla prova. Sono volti familiari al pubblico, ma qui, messi alla prova fuori dalla propria comfort zone, si svelano sotto una nuova luce: quella dura e autentica della sfida sportiva.

Martina Ragozza – Giovane content creator, Martina ama intrattenere il suo pubblico con contenuti comici e un tono di voce ironico e divertente. Promuove valori positivi legati alla sostenibilità e alla tutela ambientale, condividendo contenuti sociali e politici per ispirare attivismo e impegno sociale anche tra i più giovani.

Matteo Pelusi - conosciuto come Matt, è un affermato content creator. Estroverso e brillante, racconta la sua quotidianità con uno stile coinvolgente, in particolare viaggi ed esperienze gastronomiche. Su TikTok e Instagram ha conquistato milioni di follower, sempre entusiasti di seguirlo nelle sue nuove avventure.

Giacomo Gentili - medaglia d'argento nel quattro di coppia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Giacomo incarna la forza e l'eccellenza del canottaggio italiano. Come capovoga, dotato di straordinaria forza fisica e capacità innata di impostare il ritmo della barca, Giacomo trasforma ogni gara in un capolavoro di tecnica e resistenza

Gianmarco Millo - è un content creator italiano noto per il suo stile unico che combina moda, lifestyle e passione per i manga e la cultura orientale. Attivo su Instagram e TikTok, cattura l'attenzione di un pubblico giovane con contenuti autentici e coinvolgenti. Nel 2023 ha recitato nel videoclip musicale di Michele Bravi, "Odio", segnando un nuovo capitolo nel suo percorso creativo.

Samara Tramontana - Classe 2003, è una giovane content creator seguita da oltre 2 milioni di follower. Spontanea e coinvolgente, condivide su TikTok e Instagram momenti della sua quotidianità con uno stile autentico. Samara è, inoltre, speaker di RDS Next e volto di eventi importanti come il Capodanno RDS al Circo Massimo. Anche quest'anno è tra i conduttori dell'RDS Summer Festival.

Gioele Arreghini – Anche lui classe 2003, Gioele ha vissuto a Udine per 18 anni fino a quando si è trasferito a Milano per intraprendere la carriera di modello. Sui social condivide la sua quotidianità con un tono spontaneo e autentico. Appassionato di sport, psicologia e moda, le sue capacità comunicative lo hanno portato a creare un podcast sul le sue emozioni e i suoi pensieri più profondi.

I COACH

Tre figure di riferimento internazionale per gli sport acquatici affiancano i concorrenti in questo percorso:

Jett Bradshaw – Rider sudafricano noto per il suo stile ribelle e fuori dagli schemi, è entrato a far parte dei team North e Mystic 6 anni fa

Oswald Smith – Campione poliedrico e carismatico del kiteboarding, celebre per il suo talento e la sua leadership nelle discipline freestyle e wave riding.

Fabian Muhmenthaler – Wingfoiler professionista, combina performance e visione artistica in progetti che celebrano il suo legame con l'oceano.

I GIUDICI

Il round finale della competizione è valutato da due nomi d’eccellenza nel panorama internazionale:

Francesca Maini – Campionessa Red Bull King of the Air 2024 e Big Air Vice World Champion 2025, è esempio di potenza atletica e grazia.

Matteo Dorotini – Pluricampione italiano noto per la sua eleganza stilistica nel freestyle.

Girata in location iconiche della Sardegna, la serie – creata da Amy Gardner per Finite Films & TV - valorizza l’ambiente naturale, trasmettendo un messaggio forte di rispetto per il mare. Con Wings & Waves, North Sails riafferma il suo legame profondo con l’oceano e il suo impegno per l’innovazione, la performance e la sostenibilità. Nata sull’acqua e pensata per chi vive per inseguire il vento, North Sails continua a ispirare una community globale di velisti, atleti e amanti del mare, trasformando l’oceano in un palcoscenico per storie coraggiose, sfide umane ed esplorazioni senza limiti.