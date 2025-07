Between Festival 2025: musica e arte tra i mosaici della Sicilia

C'è una Sicilia che non smette mai di meravigliare, dove l’antico incontra il contemporaneo, e l’arte diventa lingua comune tra i popoli. È in questo incanto senza tempo che torna il Between Music & Arts Festival, dal 22 al 27 luglio 2025, tra i mosaici della Villa Romana del Casale e i paesaggi arcaici di Piazza Armerina, Aidone, Mazzarino e Pietraperzia. Una settimana di concerti, cinema, danza, performance e incontri, dove la cultura si fa esperienza viva, e la scoperta diventa condivisione. Con un ospite d’onore: la Tunisia, a testimoniare la vocazione mediterranea del Festival come ponte fra mondi, memorie e visioni future.

Ad aprire il festival, un evento d’eccezione: Paolo Fresu e Omar Sosa in concerto alla Villa Romana del Casale, nel cuore dei mosaici più celebri del mondo romano. Il loro progetto “ Food ” è un dialogo tra jazz, identità e memoria, un viaggio sonoro tra isole, sapori e origini. La musica sarà anche protagonista al sorgere del sole , il 23 luglio, con una performance all’alba nell’area archeologica di Sofiana e culminerà nella grande festa finale del 27 luglio , con il concerto della BabelNova Orchestra e la partecipazione dei ragazzi del Campus, in una celebrazione collettiva tra le note del mondo.

Danza, gesto e archeologia

Il Festival trasforma le antiche rovine in palcoscenici per la danza contemporanea. La compagnia Naturalis Labor presenterà Dance Between Sport, ispirato ai mosaici sportivi della Villa. Il gesto atletico si fonde con la grazia della coreografia, in un omaggio ai linguaggi del corpo e allo spirito agonistico dell’antichità.

Il 24 luglio, sarà la volta di Simona Bertozzi con Athletes, performance ispirata al celebre “bikini romano”, in cui la forza femminile diventa danza, sport e resistenza.