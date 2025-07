A luglio 2024 Fredella è stato premiato con il microfono d’oro in Campidoglio, un premio molto prestigioso che ricevono personaggi illustri del mondo della tv e della radio. Ogni sera, dalle 19 alle 21, conduce "Protagonisti" sulla prima radio d’Italia. Segue, da invitato, il Festival di Sanremo, le Nitto Atp Finals di Tennis e gli Internazionali BNL d’Italia e il Napoli Pizza Village. Sono undici i premiati dell’edizione 2025 che operano in diversi ambiti: spettacolo, giornalismo, giustizia, imprenditoria, scienza e tecnologia.

CHI E' FRANCESCO FREDELLA

Francesco Fredella, classe 1984, foggiano doc, ma trapiantato a Roma, lavora da dieci anni per il Gruppo RTL 102.5, ma è anche un volto di Storie italiane: la trasmissione di Rai1 leader di ascolti. Scrive per Il Tempo ed ha lavorato, in passato, per Canale 5 come opinionista di Barbara d'Urso. E' Giornalista professionista. Dopo la Maturità classica conseguita al Liceo Lanza di Foggia, si è laureato a pieni voti in Lettere presso l'università degli studi di Foggia con una tesi su Eduardo De Filippo tra drammaturgia e cinema. In passato ha collaborato con Novella2000, Chi e Gente.

“Ogni edizione nasce proprio dall’amore per questa terra e per le storie straordinarie che sa generare – spiega il patron Lino Campagna – l’Argos è una dichiarazione d’amore verso chi ha saputo trasformare le proprie radici in slancio verso il futuro.

Dietro ogni nome c’è un percorso di ascolto, ricerca e riflessione. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno di alcuni imprenditori del territorio che, con discrezione e senso di responsabilità culturale, ci accompagnano da anni. A loro va il mio più sincero e riconoscente grazi