Il claim scelto per l’edizione 2025, “Volevo essere un duro”, un titolo evocativo ispirato alla canzone di Lucio Corsi , artista capace di raccontare con poesia e ironia le fragilità e i sogni della giovinezza, lancia una sfida coraggiosa: abbattere le maschere e riscoprire l’autenticità come forza. Un invito rivolto a centinaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, che durante il Festival sperimentano, si mettono in gioco, scrivono, discutono e sognano. Il Fabula non è solo un evento: è un rito collettivo di crescita, partecipazione e scoperta.

Bellizzi, comune più giovane d’Italia per nascita istituzionale nel Sud, è anche il luogo dove ogni anno si celebra la forza propulsiva della nuova generazione. Una città dinamica, simbolo di un Mezzogiorno che non si arrende e scommette sul talento.

Un laboratorio a cielo aperto dove le storie diventano motore di cambiamento e i giovani protagonisti assoluti. Il Premio Fabula compie 15 anni e torna, dal 5 al 10 luglio , con un’edizione speciale che trasforma Bellizzi (Salerno ) nella capitale nazionale della creatività, della cittadinanza attiva e del racconto. Sei giorni di eventi, laboratori, incontri e spettacoli con ospiti d’eccezione dal mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e del giornalismo. Un ventaglio multicolore di proposte per centinaia e centinaia di giovani dai 9 anni in su provenienti da tutta Italia .

Una festa della narrazione (e della trasformazione)

Il Premio Fabula è nato nel 2010 come concorso di scrittura per giovani creativi e, in 15 anni, si è evoluto in un evento unico nel panorama culturale italiano: un format inedito dove il protagonismo giovanile incontra i linguaggi della contemporaneità e il dialogo con le eccellenze del Paese diventa leva per ispirare futuro. Un vero incubatore di talenti e idee, capace di coniugare intrattenimento e impegno, leggerezza e consapevolezza.

Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali del Premio. L’ingresso agli eventi è gratuito.