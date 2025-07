Pierfrancesco Campanella è un cineasta decisamente sui generis, al di fuori degli schemi e delle classificazioni. Noto soprattutto per pellicole molto discusse come Bugie rosse e Cattive inclinazioni, che hanno suscitato feroci polemiche per le tematiche particolarmente forti, per le scene di nudo spinto e per l’esagerata violenza di alcune sequenze tra il giallo e l’horror, negli ultimi tempi sembra volersi “redimere”. Non solo ha realizzato un cortometraggio di carattere sociale come 2020: Odissea nello Spazio Covid, che, interpretato da Franco Oppini, Nadia Bengala, Luciana Frazzetto, Nicholas Gallo e Massimiliano Virgilii, tanti consensi ha riscosso al recente festival Tulipani di seta nera (organizzato in collaborazione con la Rai), ricevendo una menzione speciale per l’alto messaggio divulgato, ma si sta facendo testimonial di lodevoli iniziative umanitarie. Ad esempio nei giorni scorsi, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il cui Direttore è Roberto Alesse, ha presieduto la Commissione incaricata di selezionare i disegni (effettuati da soggetti disabili) che verranno stampati sui prossimi biglietti della Lotteria Italia. La tematica proposta era “Disabilità e cinema”, come ricordato da Leonardo Di Stefano, il Responsabile dell’Ufficio Affari Giuridici e rapporti istituzionali della stessa Agenzia. “È stata una votazione difficile per via dell’alto livello delle opere proposte” – ha dichiarato Campanella nella insolita veste di “Presidente” – ma per me è stata comunque una esperienza che mi ha molto gratificato”. Sicuramente una iniziativa molto pregevole, denominata Disegniamo la Fortuna con ADM, che vedrà il degno epilogo a fine Settembre 2025 nel corso della serata di gala per la presentazione ufficiale dei nuovi biglietti, con la partecipazione di tutti gli artisti coinvolti. A distanza di poche ore lo stesso Pierfrancesco, a riprova della sua grande sensibilità a dispetto dei suoi film spesso considerati “scandalosi”, è intervenuto nella prestigiosa sede di Palazzo Valentini per il Premio TPM The Artist 2025 Valore ai Valori, organizzato da Alessandro Scarnecchia in collaborazione con l’Avvocato Emilio Capoano. Nel corso dell’evento, promosso dal Consigliere Antonio Giammusso, con la presenza dell’On. Fabrizio Santori, Pierfrancesco ha avuto l’onore di premiare le associazioni Abracadown e Oasi Park, che si occupano di ragazzi down dediti a iniziative teatrali e musicali. Visibilmente commosso, Pierfrancesco si è intrattenuto con questi speciali attori, che erano accompagnati da Francesco Leardini, lanciando un sentito messaggio di inclusione e solidarietà, contro pregiudizi e discriminazioni. Insomma, non solo suspense, eros e sangue per il regista di Brividi d’autore!