Il matrimonio di Sveva Alviti a Roma con Andrea Bruno

La coppia è convolata a nozze presso la chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a Roma, per poi proseguire i festeggiamenti all'Hotel Bulgari

Venerdì 6 giugno, l'attrice Sveva Alviti ha sposato Andrea Bruno, l'imprenditore da tempo al suo fianco. La cerimonia si è celebrata presso la chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a Roma, mentre per i festeggiamenti gli sposi hanno scelto il Bvlgari Hotel.

Gli abiti da sposa di Sveva Alviti

Per le sue nozze, Sveva Alviti (attrice e modella romana classe 1984, madrina al Festival del Cinema di Venezia nel 2024) ha scelto due diversi abiti: un modello strapless a sirena di Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti, in cady di seta, con scollatura scultorea e spalle scoperte, e con un grosso fiocco/strascico sul retro, e un secondo abito di Lorenzo Serafini per Philosophy, con linee fluide e una profonda scollatura sulla schiena.

"Il suo desiderio era di indossare un abito moderno, che rispecchiasse la sua immagine e il suo modo di essere", ha raccontato Serafini a Vogue. "Non voleva nulla di troppo austero, ma qualcosa che potesse esaltare la sua impeccabile figura e la sua bellezza dai caratteri forti e decisi (...) Abbiamo scelto un abito a prima vista essenziale, ma assolutamente prezioso e ricco di dettagli, tra cui lo scollo geometrico. Amo molto il grande fiocco sul retro, le cui cocche si muovono in armonia con il passo sicuro e deciso di Sveva". Che, i suoi abiti, li ha descritti così: "Amo alla follia entrambi gli abiti, mi rispecchiano, non solo mi sento me stessa indossandoli, ma mi sento la migliore versione di me stessa". Alviti, che vive prevalentemente a Parigi, si è detta orgogliosa d'essersi affidata a un brand e a un designer italiani: "Sono sempre più orgogliosa della mia italianità e del mio Paese, fucina artistica e produttiva incredibile".

Elegante e minimal era anche il beauty look, un caschetto a effetto sleek con riga laterale e radici sollevate sulla parte anteriore, opera dell'hairstylist Massimo Serini.