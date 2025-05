In una serata di festa e musica al Teatro Testaccio di Roma,ono stati presentati Sei sempre stata tu e Che meraviglia, ultimi due lavori della regista Sasha Alessandra Carlesi che vedono protagonista il cantautore milanese

Una serata di festa e musica al Teatro Testaccio di Roma, dove, dinanzi ad un ricchissimo pubblico selezionato, sono stati presentati Sei sempre stata tu e Che meraviglia, ultimi due lavori della regista Sasha Alessandra Carlesi.

Girato tra Roma – presso la scuola di effetti speciali Fantastic Forge di Sergio Stivaletti – e Fiumicino, Sei sempre stata tu è un cortometraggio che, prodotto dalla stessa Carlesi insieme al direttore della fotografia Simone Barletta e al protagonista Ciro Buono, affronta una particolare malattia della mente non troppo conosciuta.

La storia raccontata è infatti quella di Christian, intrappolato in una realtà distorta dal Maladaptive Daydreaming, e di sua figlia Zoe, dal volto di ,Samira Barletta che cerca la verità sulle proprie origini. Un incontro intenso che riporta alla luce un passato doloroso e che offre a entrambi la possibilità di riscatto.

Un viaggio emotivo tra memoria, identità e speranza accompagnato dal brano Che meraviglia, prodotto dalla Carlesi e scritto ispirandosi direttamente alla sceneggiatura dal noto cantautore milanese Davide De Marinis.

Brano di cui, contemporaneamente al cortometraggio – interpretato anche da Mikol Barletta, Camilla Pizzo, Claudio Fossaceca, Franca Maria Muccari, la stessa Carlesi e, nelle vesti di vagabondi, gli allievi della scuola Attori in scena di Gegia Antonaci – la regista ha realizzato inoltre insieme a Simone Barletta il videoclip ufficiale.

Due progetti di cui Barletta ha curato anche la post-produzione e che hanno incantato gli spettatori presenti al teatro Testaccio, tra i quali, oltre ai componenti della troupe, si sono distinti Domenico Zampaglione, co-autore delle canzoni della band Tiromancino, l’organizzatore culturale Antonio Flamini, il popolarissimo Colonnello Fernandez di Instagram, Dittatore dell’umorismo, i produttori cinematografici Claudio Bucci e Laura Beretta, l’architetto Claudia De Bonis, Antonio Di Natale, Presidente dell’associazione sportiva per il sociale Sport & Smile, la doppiatrice, attrice e regista Cristiana Esposito, gli attori Antonio Fazio (Odissea nell’ospizio), Alessio Cherubini (Herber West: Re-Animator), Angelica Cacciapaglia (Loro), Karol Battista (Django undisputed), Andrea Bonella (Un figlio di nome Erasmus), Francesco Gabbrielli (serie tv I delitti del BarLume), Stefania Aluzzi (serie tv Capri), Alessandro Solombrino (L’esodo), Eugen Neagu (Rabbia furiosa – Er Canaro), Gianluca Magni (Gugliemo Tell) e Francesco Malcom Trulli (mini serie tv Moana), la press agent Cinzia Loffredo e i registi Max Nardari (Amici per caso), Flavia Coffari (Io sono Alda), Roberto Di Vito (Bianco) e Anna Linda Ravazzoni (La ragazza dagli occhi di smalto).

Una doppia proiezione infiammata dalla personalità eclettica di De Marinis, il quale, sfoggiando doti da autentico showman, non solo ha coinvolto gli ospiti nella visione, ma ha anche concluso improvvisando un piccolo live in cui ha eseguito, nell’ordine, i suoi successi Troppo bella (Festivalbar 1999), Gino (Festivalbar 2000) e Chiedi quello che vuoi (Festival di Sanremo 2000), prima di chiudere, ovviamente, sulle note di Che meraviglia.