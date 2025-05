Martin Scorsese annuncia un film con l'ultima intervista al Papa

Il regista, secondo quanto riportato dal Guardian, ha reso noto di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni con Papa Francesco. "Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata dal Pontefice nel 2013 per promuovere quella che ha definito "cultura dell'Incontro" tra i giovani

Martin Scorsese ha annunciato di aver prodotto un documentario che includerà conversazioni tra Papa Francesco e il cineasta, compresa quella che i registi del film hanno definito "l'ultima intervista approfondita del Pontefice davanti a una telecamera per il cinema". Lo riporta il Guardian. "Aldeas - A New Story" racconterà il lavoro di Scholas Occurrentes, organizzazione no-profit fondata dal Papa nel 2013 per promuovere quella che ha definito "cultura dell'Incontro" tra i giovani. Il film mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano corti. Non è stata annunciata una data di uscita.