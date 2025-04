Matrimonio a prima vista 14, le nuove coppie

Ha preso il via mercoledì 16 aprile la quattordicesima edizione del reality show che vede sposarsi tre coppie di sconosciuti. A guidare le coppie di Matrimonio a prima vista nel loro percorso ci pensano, ancora una volta, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach Andrea Favaretto.

Le coppie Matrimonio a prima vista 2025

La prima coppia di Matrimonio a prima vista 2025 è composta da Adele Carlucci e Giorgio Badarocco. Adele, 25 anni, viene da Cento (in provincia di Ferrara), è un'operatrice socio-sanitaria e canta in un coro gospel. Giorgio, 40 anni, è responsabile delle attività operative in aeroporto, e vive da solo a Roma. Lei è in cerca di un uomo sicuro e deciso che la apprezzi per ciò che è, lui chiede di conoscere una persona vera.

La seconda coppia è quella formata da Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani. Francesca, commessa romana 30enne, ex obesa, ha vissuto nell'ultimo anno una profonda trasformazione fisica. Cerca un uomo che non sia superficiale, che sia divertente, affine a lei e con un forte senso di protezione. Alessandro, 37enne di Ciampino, ha lavorato a lungo nell'hotellerie prima di aprire una sua società sportiva. Sogna di incontrare una donna che ama ciò che fa nella vita, esattamente come lui.

L'ultima coppia di Matrimonio a prima vista 2025 è composta da Sara Di Lernia e Nicola Todde. Sara, 28enne di Nova Milanese (Monza e Brianza), ha 27 tatuaggi e il desiderio profondo di trovare l'uomo della sua vita. Nicola, 32 anni, è un operaio di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), vive da solo con le sue gatte e vorrebbe una donna che condivide i suoi stessi obiettivi.