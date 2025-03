Due bei importanti traguardi da ricordare per Raffaele Carpentieri. Per prima cosa, il doppiatore ha ottenuto, lo scorso dicembre, il Premio Voce D’Oro – Golden Voice Award al Vesuvio International Movie Awards. Riconoscimento arrivato all’apice di una lunga carriera nel mondo del doppiaggio, grazie al quale ha prestato la sua voce ad innumerevoli ed iconici personaggi, che hanno accompagnato di giorno in giorno milioni di spettatori.

“Quello appena trascorso è stato un weekend bellissimo, pieno di emozioni e di belle persone, in cui ho avuto il piacere di partecipare ed essere premiato alla quarantaduesima edizione del Vesuvio International Movie Awards col ‘Premio Voce D’Oro – Golden Voice Award’, di cui sono veramente grato e onorato. Un ringraziamento speciale va alla direttrice Lucia Aiello, all'organizzazione e al Teatro Il Principe. Un plauso vigoroso va fatto a questo Festival che valorizza appieno il cinema, in tutti i suoi ambiti, e gli artisti di questo mondo, sia a livello nazionale che internazionale”

sono le parole riguardo al riconoscimento che ha scritto Carpentieri sui social, dove ha avuto modo di parlare anche di tutti i personaggi che doppiato nel corso dei vari anni: da Glen Powell in Top Gun: Maverick, passando per Dali Benssalah in No Time to Die. Senza scordarsi di Lee Majdoub nella trilogia di Sonic - Il film e di Tomer Capon in The Boys di Prime Video. Lo scorso 24 febbraio, Raffaele si è poi recato alla Camera dei deputati, nella Sala della Regina, per l’anteprima nazionale di Global Harmony, film internazionale diretto da Fabio Massa nel quale ha ‘donato’ la sua voce al protagonista Morgan David Jones, volto del visionario Richard Foster. Presente, insieme a lui, gran parte del cast: da Maria Grazia Cucinotta a Enrico Lo Verso, passando per Danny Mendez, Tomas Arana, Pietro De Silva e Rasha Bilal.