Sandro Giacobbe racconta la sua malattia: "Sono in carrozzina"

Per mesi, Mara Venier ha provato ad avere in studio Sandro Giacobbe. A raccontare il motivo dei suoi tanti rifiuti è stato lui stesso, nel corso della puntata di Domenica In andata in onda il 16 marzo.

"I medici mi hanno prescritto di stare seduto e di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi", ha raccontato, spiegando che il cancro è tornato nella sua vita.

Il racconto di Sandro Giacobbe

Era dal giorno dell'Epifania, che Sandro Giacobbe non usciva di casa. Costretto a stare su una carrozzina, temeva di essere riconosciuto e fotografato, e aveva paura di leggere cose non vere. Così, ha scelto di andare in tv, e di raccontare la verità sulla sua salute. "In questo periodo sono sensibile a tutto quello che mi circonda, mi commuovo per niente, pure coi film di Fantozzi", ha raccontato.

Insieme a lui, nel salotto di Mara Venier, c'era Marina Peroni, sua compagna da quindici anni. La donna ha raccontato d'essere ricorsa a uno psicologo, per affrontare la malattia. E di essere arrivata, dopo anni, a scherzarci sopra, definendo "teresa" la testa pelata del compagno. "Uno dei miei crucci più grandi è sempre stata l'immagine. Prima di affrontare la chemio, pensavo alla mia immagine. La teresa eccola qua", ha detto, togliendosi la parrucca. "Ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento", ha continuato, commosso. Per poi spiegare d'essere al lavoro su uno spettacolo teatrale, Voglia di Hit Parade, che spera di portare in scena a settembre.

Attualmente, Giacobbe è infatti in attesa di un farmaco che va ad agire sulle ossa, sterminando le cellule che le aggrediscono.