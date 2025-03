Addio a Nicoletta Ramorino, attrice teatrale e maestra del doppiaggio

Nicoletta Ramorino , storica attrice teatrale e maestra del doppiaggio cresciuta con Giorgio Strehler al Teatro Piccolo di Milano, è morta il 9 marzo all’età di 93 anni . Figlia di un medico e diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo e in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi, nel 1981 aveva fondato il Centro Teatro Attivo. Poco dopo il suo grande amore, l’attore Ottavio Fanfani, padre della figlia Donatella, anche lei doppiatrice, se ne era andato all’improvviso. Tra gli allievi c’erano anche i piccoli, ai quali insegnava attraverso il gioco le tecniche e i ritmi del teatro: “Un vero attore – diceva – deve mantenersi ingenuo e curioso come un bambino”, ha raccontato al Corriere della Sera il doppiatore Paolo De Santis, suo allievo per oltre 20 anni. “Era una, nessuna e centomila”. I funerali si terranno giovedì 13 marzo alle ore 11 presso la Parrocchia di San Giovanni in Laterano a Milano.

UNA VITA PER L'ARTE

“Con il cuore colmo di dolore annunciamo la scomparsa di Nicoletta Ramorino fondatrice del Centro Teatro Attivo, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita all’arte, alla formazione e alla crescita di generazioni di artisti”, l’ha ricordata su Instagram il Centro Teatro Attivo. “Nicoletta non era solo un’insegnante, un’attrice, una regista. Era un faro. Con il suo sguardo attento, la sua voce calda, la sua instancabile passione, ha aperto porte, acceso talenti, trasformato sogni in realtà. Il Centro Teatro attivo non è stato solo il suo progetto, ma il luogo dove ha costruito legami, trasmesso valori e creduto fino in fondo nel potere espressivo del teatro. Chiunque l’abbia conosciuta sa che Nicoletta era energia pura, determinazione, sensibilità. Il suo amore per la recitazione non si fermava alla tecnica: per lei il teatro era vita, era verità, era libertà. Ha donato strumenti, fiducia, coraggio accompagnando attori e allievi lungo un percorso che andava ben oltre il palcoscenico. Oggi il sipario si abbassa su una vita straordinaria, ma il suo insegnamento rimane negli occhi di chi ha avuto la fortuna di incontrarla. Grazie, Nicoletta”. Anche la nipote Carlotta ha omaggiato sui social la nonna: “Ciao nonnina, ti devo tutto”.