La storia raccontata è infatti quella di Christian, intrappolato in una realtà distorta dal Maladaptive Daydreaming, e di sua figlia Zoe, che cerca la verità sulle proprie origini. Un incontro intenso che riporta alla luce un passato doloroso e che offre a entrambi la possibilità di riscatto.

Prodotto dalla stessa Carlesi insieme al direttore della fotografia Simone Barletta e a Ciro Buono , che veste anche i panni del protagonista Christian, si tratta ancora una volta di un lavoro a tematica sociale, in quanto riguardante una particolare malattia della mente non troppo conosciuta.

Si stanno svolgendo tra Roma – presso la scuola di effetti speciali Fantastic Forge di Sergio Stivaletti – e Fiumicino le riprese di Sei sempre stata tu , nuovo cortometraggio scritto e diretto da Sasha Alessandra Carlesi , autrice, tra l’altro, del lungometraggio thriller Le grida del silenzio e del premiato short Il giardino dei sogni perduti , attraverso cui ha affrontato in maniera originale e fantasiosa la spinosa tematica dell’aborto.

Contemporaneamente alle riprese di Sei sempre stata tu, inoltre, Sasha Alessandra Carlesi sta realizzando insieme a Simone Barletta proprio il videoclip ufficiale di Che meraviglia, esprimendosi così a proposito dei due progetti: "Questo è un cortometraggio che nasce da me e che tratta di una patologia sconosciuta che nemmeno io sapevo esistesse. La curiosità mi ha spinta a raccontarla per portarla in luce, poi ho avuto l'idea di coinvolgere Davide, una persona sensibile e spiritosa al tempo stesso che mi ha aiutato a creare una storia dolce, amara, forte e divertente. E il suo pezzo mi è piaciuto così tanto che ho deciso di farne un videoclip. Sono felice perché, alla fine, ci troviamo con un brano tutto nuovo di un musicista che stimo molto, il videoclip e un cortometraggio da divulgare presto nei festival”.

Oltre a Samira Barletta, che nel ruolo di Zoe affianca Ciro Buono, fanno parte del cast di Sei sempre stata tu la stessa Carlesi, Mikol Barletta, Camilla Pizzo, Claudio Fossaceca e Franca Maria Muccari, più, nelle vesti di vagabondi, gli allievi della scuola Attori in scena di Gegia Antonaci.

Simone Barletta si occupa anche della post-produzione, mentre la scenografia è a cura di Marta Sgobba e la troupe include ai costumi Francesco Bureca e al trucco e hair-stylist Blentina Tafal.