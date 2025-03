Prova a prendermi il musical, a Milano fino al 16 marzo e poi a Roma

È arrivato in Italia Prova a Prendermi Il Musical. L'opera tratta dal film cult di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks ha debuttato il 27 febbraio al Teatro Nazionale di Milano, dove resterà fino al 16 marzo per poi trasferirsi al Brancaccio di Roma dal 19 marzo al 6 aprile.

La storia

La storia è quella vera di Frank Abagnale Junior e di come, negli anni ’60, riuscì a imbrogliare l’America (banche, compagnie aeree, ospedali, alberghi…) per crearsi il proprio sogno americano, che dopo la fortunata trasposizione cinematografica è approdata a Broadway nel 2012, con Aaron Tveit, Norbert Leo Butz e Tom Wopat.

Il racconto del giovane truffatore, arrestato dall’Agente dell’FBI (e poi amico) Carl Hanratty, è stato preso e adattato per il teatro grazie alla maestria dei più illustri compositori e scrittori americani: Terence McNally (The Full Monty, Anastasia, Kiss of the Spider Woman e tanti altri) al libretto e Marc Shaiman e Scott Wittman (candidati agli Oscar e vincitori di Tony Awards, Grammy, Olvier Awards per Hairspray, Smash, Il Ritorno di Mary Poppins e tantissimi altri) per testi e musiche.