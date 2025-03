Il coreografo racconta come è nata la sua nuova creazione per il Teatro alla Scala, in scena fino al 12 marzo. Una versione con forti richiami anche al flamenco. “Per me l’arte come la vita nasce dall’incontro di culture diverse” sottolinea. E sull’étoile protagonista nel ruolo di Don José: “Ho conosciuto Roberto, non Roberto Bolle. Perché prima del personaggio c’è un essere umano generoso e luminoso. Un uomo molto potente, molto forte ma allo stesso tempo tenero e sensibile”