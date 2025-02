E' morto il regista Vito Molinari. Aveva 95 anni

La carriera di di Molinari, tra regia, scrittura e teatro

Negli anni '80, Molinari ha diretto anche alcune serie televisive, tra cui "Cinquant'anni d'amore" (1982) e "Atelier" (1986). Nel 1990, in collaborazione con Mauro Manciotti, ha pubblicato "Tutto Govi", una biografia completa del comico genovese. Nel 2002, ha dato alle stampe "La mia RAI", un libro che ripercorre la storia dei programmi da lui realizzati per la televisione di Stato. Nel 2006, ha curato lo spettacolo teatrale "Umorista sarà lei". Nel 2009, ha realizzato il commento video per la serie di 10 DVD "Carosello - La storia di un mito". La sua ultima apparizione pubblica risale al 28 febbraio 2024, quando è stato ospite di Massimo Giletti a "La tv fa 70", in occasione dei festeggiamenti per i settant'anni della televisione pubblica.