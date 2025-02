Pubblicato da Contatti , Ad Auschwitz la torta di Gesù non aveva il Pan di Spagna è un libro rientrante nel genere del dramma storico scritto dal genovese Fabio Giovinazzo , regista dell’intimo psicodramma su strada Lady Cobra – Una killer in blues .Illustrata da Nicoletta Tanghèri , compagna dell’autore e protagonista proprio del film, è un'opera non lineare che tende alla poesia in prosa.

Il 27 Gennaio 1945 è il giorno della liberazione di Auschwitz. Cinque anni di lavori forzati, di terribili esperimenti, di camere a gas: un inferno, senza dubbio, messo in scena dalla stessa umanità. Ma anche momenti dove è stato possibile ricordare la pace e l’amore attraverso la celebrazione del Natale. In uno spazio dove presente, passato e futuro coesistono nell’universo alcune entità umane - un uomo di origini ebraiche, una donna, una ragazza omosessuale, un bambino, un ufficiale delle SS - viaggiano nelle cinque ricorrenze, facendo traboccare ideologie, ricordi ed esperienze per nulla facili da cancellare dalla memoria di tutti coloro che ebbero il destino di viverle. Fabio Giovinazzo dichiara: “Ad Auschwitz la torta di Gesù non aveva il Pan di Spagna è il viaggio che coinvolge una definita intimità di rappresentanza in quello che fu un orrore surreale. Ogni emozione non cede al tempo così come viene considerato, esprimendo un legame con la ricerca storica attraverso l’utilizzo della parola in una sperimentazione non addomesticata. Un dramma tra letteratura e teatro che si impegna a rievocare quello che fu, scandendo l’utilizzo essenziale della non linearità”.

Alla presenza dell’autore, Ad Auschwitz la torta di Gesù non aveva il Pan di Spagna verrà presentato Giovedì 20 Febbraio 2025 nel corso di un evento che si terrà alle ore 18 presso la Stella Rouskova Gallery, in Vico di San Matteo 12r a Genova. Non il classico reading, in quanto Nicoletta Tanghèri leggerà alcuni frammenti del testo, ma la lettura sarà caratterizzata da un approccio teatrale, in modo da trasformare l’esperienza in un piccolo spettacolo per tutti i presenti.