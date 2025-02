99 da battere, cosa sapere sul nuovo game show condotto da Max Giusti

Debutta su Rai 2 lunedì 10 febbraio il nuovo game show, adattamento del format belga "99 To Beat". Nel corso del gioco, 100 concorrenti si daranno battaglia per il montepremi finale di 99mila euro

Lunedì 10 febbraio debutta su Rai 2 il nuovo game show condotto da Max Giusti, 99 da battere. Adattamento del programma belga 99 To Beat, vedrà sfidarsi cento concorrenti tra i 18 e i 98 anni che, superando diverse prove, proveranno a vincere il montepremi in palio (99mila euro).

Come funziona 99 da battere

Cento italiani, il più giovane dei quali ha 18 anni e il più anziano 98: sono i concorrenti di 99 da battere. Per tre settimane, si sono sfidati in 100 giochi, con l'obiettivo di non arrivare mai ultimi. Al termine di ogni prova, un concorrente viene eliminato. Fino alla sfida finale per i 99mila euro di premio.

Le prove, accessibili a tutti, sono le più diverse. Alcune richiedono agilità, altre ingegno e prontezza mentale, ma sempre con un approccio molto leggero. I concorrenti saranno chiamati a sfide quali montare la panna cosicché non si rovesci capovolgendola, sciogliere un cubo di ghiaccio, cimentarsi in giochi d'equilibrio e prove bendate. Alcune sfide saranno individuali, oltre di coppia o di squadra, con i singoli giochi annunciati e spiegati di volta in volta. Il tutto, tra amicizie e relazioni, suspense e risate.

A fare da sfondo alle sfide sarà un'arena televisiva costruita negli studi Voxson a Roma, con la voce dell’attrice e doppiatrice Marta Filippi che le annuncerà singorlamente.