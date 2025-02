Il coreografo, giovane ma già con una lunga carriera internazionale, spiega a Sky Tg24 la sua nuova creazione per l’Aterballetto presentata in prima mondiale al Comunale di Bologna. “Glory Hall è un luogo in cui si può commettere peccato e allo stesso tempo chiedere perdono alla ricerca di una gloria che deriva dall’accettazione anche di quei lati oscuri che fanno parte di noi”. Poi racconta la sua storia, iniziata in un paesino del bresciano quando creava coreografie per le bambine della sua via