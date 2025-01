Giovanna Civitillo coinvolta in un incidente: "Poteva andare peggio"

La moglie del celebre conduttore Amadeus ha recentemente vissuto un momento di grande paura a causa di un incidente, la cui natura non è stata ancora specificata. A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa Civitillo, che ha condiviso sui social una foto scattata mentre si trovava in ospedale. “Poteva andare molto peggio!”, ha scritto nella didascalia a corredo della foto. “Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”

A rendere noto quanto accaduto è stata la stessa Civitillo, che ha condiviso sui social network una foto scattata mentre si trovava in ospedale. “Poteva andare molto peggio!”, ha scritto nella didascalia a corredo della foto. “Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano”, ha aggiunto, inserendo un emoji del cuore.

Nello scatto (che potete vedere in fondo a questo articolo, condiviso dal profilo ufficiale di Instagram di Giovanna Civitillo) la donna appare con il braccio destro immobilizzato da un tutore, il che suggerirebbe la possibilità di una frattura. Sul braccio sinistro, invece, si nota un’agocannula, segno di una flebo in corso, mentre un cerotto è visibile sul suo labbro inferiore, lasciando intuire che possa aver riportato anche qualche piccolo trauma facciale.