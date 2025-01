Addio a Jocelyne Wildenstein, la socialite svizzera

Intervistato in esclusiva da People, Lloyd Klein, compagno di Jocelyn Wildenstein, ha confermato la scomparsa della socialite svizzera nella giornata di martedì 31 dicembre

Intervistato in esclusiva da People , l’uomo ha dichiarato “Andava tutto bene, andava tutto bene”. Lloyd Klein, direttore creativo e personaggio di spicco degli eventi mondani, ha rivelato che la donna, come sua nonna, soffrisse di flebite: “Le sue gambe erano molto, molto gonfie”.

La socialità, divenuta noto per la presenza a numerosi eventi mondani, è venuta a mancare durante il sonno, il compagno: “Ci stavamo preparando per il nuovo anno. Abbiamo fatto un piccolo sonnellino solo per essere pronti prima di vestirci”.

Stando a quanto ripotato da PageSix, Jocelyn Wildenstein e Lloyd Klein avrebbero iniziato la loro relazione nel 2003 dopo la separazione della donna da Alec N. Wildenstein.