È morto Ennio Zingarelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Per lui, Gemma Galgani lasciò il programma. Tuttavia, sembra che l'indecisione nel firmare le carte del divorzio abbia posto fine alla storia

Ennio Zingarelli, 86 anni, era un volto noto del piccolo schermo italiano, per via della sua presenza nel celebre dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Per lui, Gemma Galgani lasciò il programma.

Ennio Zingarelli a Uomini e Donne

Ennio Zingarelli ha partecipato a Uomini e Donne quando il Trono Over era agli inizi.

Lasciò il programma insieme a Gemma Galgani, dopo la relazione di lei con Giorgio Mainetti, ma la loro storia durò poco. Ed è proprio Gemma che ha voluto ricordarlo, postando su Instagram l'immagine di un cuore spezzato, sulle note di Sei nell'anima di Gianna Nannini. Perché la relazione tra i due finì? Perché Ennio non si decideva a firmare il divorzio dalla sua ex moglie, e Gemma non voleva più aspettare. Eppure, avevano già annunciato il matrimonio, invitando anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.