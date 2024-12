1/11 ©Getty

Donatella Versace, ospite della prima mondiale del musical Il Diavolo veste Prada, a Londra, ha fatto parlare di sé. Il motivo? Un look completamente nuovo, non solo per il taglio di capelli, ma anche per quel viso più giovane e più squadrato. Tanto che, il Daily Mail, l’ha definito "il più grande miglioramento della storia”