La Talpa, eliminata Elisa Di Francisca. Paura per Veronica Peparini

Spettacolo

I nomi sono stati svelati domenica 20 ottobre, in occasione dell'ospitata della conduttrice nel salotto di 'Verissimo'. La data della messa in onda, su Canale 5, non è ancora stata comunicata

Diletta Leotta condurrà la nuova edizione de La Talpa, in arrivo prossimamente su Canale 5. "È un progetto straordinario: ci ho messo tutta me stessa per mettere in piedi questo primo figlio televisivo", ha confessato la conduttrice tv, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Cosa sappiamo del reality? Non ci sarà uno studio, ma una "Corte delle spie" e una "Villa delle spie". Lo show unirà spionaggio, azione pura, missioni e prove al limite della sopportazione umana, ma anche una parte più emotiva