Addio a Timothy West, gigante del teatro inglese. Aveva 90 anni

DALLA SCENA ALLA TELEVISIONE E AL CINEMA

Oltre al teatro, West ha lasciato un segno indelebile anche in televisione. Ha partecipato a numerose serie TV, tra cui "Edward the Seventh" e soap opera come "Coronation Street" e "EastEnders". Il pubblico lo ha amato anche per la sua conduzione, in particolare per il programma "Great Canal Journeys" condotto insieme alla moglie Prunella Scales. Al cinema, pur non avendo avuto una carriera cinematografica prolifica quanto quella teatrale e televisiva, ha comunque partecipato a film di rilievo, come "La leggenda di un amore" (una rivisitazione moderna di Cenerentola), "Amore senza confini" e "Giovanna d'Arco".