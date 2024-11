Miuccia Prada, la foto virale con la pizza a Napoli

La “Signora” della moda italiana, in visita nel capoluogo partenopeo nei giorni scorsi, è stata omaggiata con una pizza speciale. Lo scatto è già diventato un cult tra i suoi ammiratori

Miuccia Prada, la “Signora” della moda italiana, è stata a Napoli nei giorni scorsi ma il suo passaggio in città non è passato sotto silenzio, dal momento che le prove della sua visita nel capoluogo partenopeo sono finite ovunque sui social media.

Da X a Instagram al più recente Threads, è virale il suo scatto al tavolo della pizzeria di Gino Sorbillo.

Il noto pizzaiolo napoletano ha approfittato della presenza nei suoi locali della celebre stilista per dedicarle una delle sue creazioni culinarie.

Nella foto che mostra Miuccia Prada seduta al tavolo in attesa di mangiare, campeggia una pizza al pomodoro con la scritta “Prada”.

Lo scatto con la pizza personalizzata Miuccia Prada è stata a Napoli ma della sua visita in città non ci sono tracce, ad eccezione dello scatto fotografico realizzato nella pizzeria di Gino Sorbillo, diffuso su Facebook dal noto pizzaiolo e ripreso da NapoliToday.

Lo scatto racconta un momento speciale della sosta della stilista milanese in pizzeria.

Miuccia Prada, seduta al suo tavolo, in attesa probabilmente della sua pizza, è stata la destinataria di un omaggio proveniente dalla cucina, una pizza personalizzata con una scritta fatta di mozzarella. Bianco, rosso e verde (del basilico), in omaggio al Made in Italy rappresentato dal marchio Prada.

Lo scatto è approdato su tutti i profili di moda internazionali più seguiti, soprattutto su quelli dei fan di della “Signora” della moda @whatmiuccia, che è un vero e proprio archivio di tutte le apparizioni della stilista in passerella e fuori.

Chi segue le attività di Miuccia Prada sa bene che la stilista è molto riservata. Da lavoratrice instancabile, è raro vederla in posti diversi dalla sua azienda e dalla passerella.

La foto che la vede protagonista di un momento quotidiano ha ricevuto subito l'attenzione dei suoi ammiratori, che si sono sbizzarriti nel commentare ai vari post in rete. leggi anche Coldplay a Napoli, Chris Martin mangia una pizza da Sorbillo

Miuccia Prada, icona della moda “Ha l'aria perplessa”, hanno scritto gli utenti su Instagram sotto i post con la foto di Miuccia Prada al cospetto della pizza realizzata per lei.

I fan di Miuccia Prada si sono divertiti a interpretare l'espressione della creativa nella foto (in cui, effettivamente, sembra colta un po' di sorpresa) cercando di capire cosa pensasse della pizza dedicata a lei.

L'interpretazione dei pensieri di Miuccia Prada è una delle attività preferite dei suoi ammiratori. Famosa per la sua riservatezza quanto per la sua risolutezza e il suo spirito pratico, la figlia di Mario Prada, oggi direttrice creativa di Miu Miu e co-direttrice creativa di Prada insieme a Raf Simons, è una protagonista di primo piano della moda mondiale nonché un'icona del settore.

Tutto ciò che dice (non molto, a dire il vero, raramente concede interviste), apre il dibattito.

Tutto quello che indossa fa tendenza, forse più di quello che lancia in passerella. La sua figura è oggetto di culto da parte degli appassionati di moda per cui è un punto di riferimento assoluto.

Inevitabile, allora, che il suo scatto a Napoli in un contesto così inusuale per lei, sia diventato subito virale. La foto è così originale da far passare in secondo piano un'altra questione: cosa ci faceva la stilista a Napoli? A quale nuovo progetto sta lavorando? vedi anche Milano Fashion Week, Prada S/S 2025: alla ricerca di una nuova libertà

