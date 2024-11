Il Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro è da sempre il racconto di un emozionante viaggio d’arte e bellezza, tradizioni e visioni; un itinerario suggestivo intorno al mondo che si rinnova ogni anno con spettacoli di prosa, musica e danza in lingua originale. Nel corso della serata saranno svelati gli spettacoli vincitori dei premi e delle menzioni speciali assegnate dalla Giuria Internazionale degli Esperti - presieduta da Livia Pomodoro - e formata da personalità della cultura di assoluto valore: Tadashi Suzuki, Stathis Livathinos, Lev Abramovič Dodin, Lluís Pasqual, Lim Soon Heng, Fadhel Jaïbi, Gábor Tompa, Muriel Mayette-Holtz, Oskaras Koršunovas - e dalla Giuria degli Spettatori, che grazie al Passaporto per la Cultura possono votare lo spettacolo preferito tra quelli in gara.

MILANO, CUORE BATTENTE DEL TEATRO MONDIALE

Un evento divenuto una tradizione per Milano e per la scena teatrale mondiale e tra i più amati dal pubblico che ha dimostrato di seguire con sempre maggior coinvolgimento e interesse la rassegna divenuta una realtà di riferimento con una rete di connessioni e scambi artistici tra più di 60 paesi e oltre 130 compagnie, raggiungendo oltre 85.000 spettatori in presenza e in streaming.

Per l’edizione 2023/2024, che si è articolata all’interno della stagione “In Viaggio”, la ricognizione del Teatro No’hma ha portato sul palcoscenico di via Orcagna talenti emergenti, figure di successo e personalità artistiche di spicco.

Durante l’evento di giovedì 7 novembre - introdotto da Livia Pomodoro, affiancata dall’attore Alessandro Colombo - verranno ripercorsi i momenti più significativi dell’edizione 2023/2024 con esibizioni dal vivo di alcuni protagonisti della rassegna, oltre a video e interventi dei rappresentanti dei Paesi in gara, testimonianze e sorprese. “La stagione 2023/204 che abbiamo chiamato In Viaggio ci ha offerto ancora una volta l’occasione di un appuntamento con il mondo per incontrare culture e tradizioni diverse con lo sguardo sempre rivolto a quello che accade sulle scene teatrali vicine e lontane. Questo premio ricorda a tutti che il Teatro No’hma è uno spazio costantemente in cammino, e rappresenta la natura cosmopolita e universale che contraddistingue la città di Milano” - spiega Livia Pomodoro.

Il Premio Internazionale il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro porta avanti con rispetto e convinzione l’idea di Teresa Pomodoro di un teatro aperto alla contaminazione tra le diverse discipline artistiche, a tematiche poco rappresentate e alle realtà teatrali più lontane, alle quali offre così un’occasione unica per farsi conoscere all’interno della scena mondiale. Idea condivisa e portata avanti con grande visione e sensibilità artistica dalla presidente e direttrice artistica Livia Pomodoro.