“Litigo con il mio corpo da 30 anni”. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Arianna David ha raccontato la lunga convivenza con l’anoressia, la malattia arrivata dopo la conquista del titolo di Miss Italia nel 1993. “Sono arrivata a pesare 39 chili, non mi vedevo mai magra”. Da ragazza, l’attrice e conduttrice non rivolgeva attenzioni eccessive all’estetica e non aveva problemi di peso, ma “in classe trovavo sulla lavagna disegni nei quali venivo ritratta a pera, con l’apparecchio ai denti, gli occhiali”. Secondo lei, che allora non dava peso alle provocazioni dei compagni, “la mia sensibilità ha assimilato tutte queste informazioni”. Prima di partecipare al concorso di Miss Italia, poi, David aveva visto un endocrinologo alimentarista per “perdere qualche chilo, ma in maniera sana”. Con la vittoria, la donna è stata bersagliata da critiche di ogni genere, dall’accento romano all’abbigliamento sportivo. L’anoressia nervosa ha quindi fatto capolino nella sua vita: “Chi ha questo tipo di disturbo si mette davanti allo specchio e ha una percezione del suo fisico che non è quella reale. Anni fa, io vivevo mangiando una carota e un pezzettino di finocchio. Il ciclo mestruale si è bloccato per due anni, ho avuto tante difficoltà fisiche, perdevo i capelli...non è stata una passeggiata”. David ha spiegato che “quando si ha una sensibilità spiccata, tu cerchi di cancellarti”, e ha riconosciuto che “io avevo tutto, non mi mancava niente. Però io ho bisogno sempre di una linea guida, di una comfort zone e quando perdo un po’ di stabilità è lì che succede il guaio. Mi si blocca lo stomaco: non lo faccio apposta. Non ho mai pensato di contare le calorie del cibo, non ho mai pensato a queste cose: è come se non mangiando io mi sentissi libera”. Secondo la sua intuizione,