Manuela Moreno, terzo matrimonio annullato: ex sparì prima delle nozze

“Se mi sono sposata? No, sono tornata single e sto benissimo”. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione radiofonica su Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la giornalista Rai e conduttrice di Tg2Post Manuela Moreno ha raccontato le ultime vicende della sua vita sentimentale. “L’estate del 2023 quello che oggi è il mio ex mi aveva chiesto di sposarmi, io avevo accettato convintamente e l’anno successivo è filato tutto liscio. Poi però, a un certo punto, diciamo non ci siamo più trovati”. All’epoca, il manager musicale Giacomo Maiolini le aveva fatto la proposta in Puglia in presenza dei loro amici. “Sono una donna profondamente libera e indipendente”, aveva raccontato lei. “Non ho avuto figli, ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all'impegno con Giacomo. È un uomo forte e geniale, finalmente quello giusto per me, che potrebbe farmi dire sì”. La relazione, però, non ha avuto il seguito immaginato. “Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio”.