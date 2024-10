"Les Misérables" per la prima volta in Italia, a Trieste e Milano

Una nuova pagina del teatro italiano: è quella che scriverà Les Misérables, musical più longevo al mondo, in scena al Rossetti – Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia dal 7 all’11 novembre e al Teatro Arcimboldi Milano dal 14 al 24 novembre 2024. Protagonisti del tour italiano alcuni degli artisti più noti a livello internazionale come Killian Donnelly nel ruolo di Jean Valjean e Bradley Jaden, Javert. Li abbiamo incontrati: ci hanno raccontato perché Les Mis è veramente speciale e soprattutto da non perdere

"Entrare in scena ogni sera sotto certi aspetti è una sfida, ma il nostro obiettivo è far sì che la storia venga sempre raccontata al meglio", ci racconta Killian Donnelly, poche ore prima di entrare in scena. Per me e Bradley è importantissimo scaldare la voce, proprio perché cantiamo molto nelle circa tre ore di show. È uno spettacolo che racconta l’opera di Victor Hugo, ricca di sogni, amori, passione e redenzione. Dobbiamo essere sempre preparati fisicamente: oltre a scaldare la voce, è fondamentale prendersi cura del proprio corpo, bevendo molta acqua e mangiando bene. E poi, è importantissimo trasmettere la passione che viviamo ogni sera portando in scena questa meravigliosa opera. Noi cerchiamo di farlo, anche perché il pubblico riceve la nostra energia e poi la restituisce. È un bellissimo scambio, una magia che succede ogni sera, e in ogni replica”, aggiunge Donnelly. Gli fa subito eco Bradley Jaden, che ha annuito per tutta la risposta dell’amico e collega, quasi a sottolineare una fortissima sintonia artistica: “Hai detto tutto quello che avrei voluto dire io! Les Mis è in scena da quarant’anni, ma ci sono tante persone che ancora non l’hanno visto. Quindi facciamo il nostro meglio per far sì che chi lo vede per la prima volta possa ritornare, anno dopo anno. Proprio come fanno tante persone che ci seguono da moltissimo tempo”.

E se si pensa che questo è il musical più longevo al mondo, rappresentato in 53 Paesi, 439 città in tutto il mondo e che nel 2025 entrerà nel suo quarantesimo anno di rappresentazioni nel West End di Londra, la tensione potrebbe aumentare. Per Donnelly e Jaden, però, tutto questo rappresenta un sogno che ora è realtà, senza mai dimenticare concentrazione e impegno, perché la vera soddisfazione si avvera quando le persone in sala apprezzano quanto visto.

Far parte di un musical così importante, che nel tempo è diventato iconico, è una responsabilità fortissima. Soprattutto se si interpretano dei ruoli chiave per il racconto della storia. Lo è per tutto il cast, ma soprattutto per Killian Donnelly e Bradley Jaden, che ogni sera portano in scena due ruoli iconici di Les Misérables: Jean Valjean e Javert.

Pubblico che cambia ogni sera, come del resto anche gli stati d’animo degli interpreti che, prima di salire sul palco, sono delle persone che provano sentimenti diversi. Ma che non devono filtrare nei ruoli che portano in scena: “Il fatto che ogni sera ci siano persone diverse per me è un dono”, racconta Donnelly. “Poter regalare differenti emozioni è bellissimo. A me e Bradley piace l’idea di provare delle sfumature nuove, pur conoscendo alla perfezione i ruoli e i brani. Non ne parliamo mai prima di salire sul palco: ci capiamo al volo, basta anche solo uno sguardo. In alcune occasioni la reazione del pubblico è stata talmente forte da doverci quasi allontanare, o dover parlare sopra gli applausi perché erano troppo forti!”, aggiunge Donnelly. “L’aspetto che mi piace particolarmente del lavorare in una produzione così importante è proprio quello dell’unione che c’è tra noi tutti. Facciamo una lunga preparazione prima di andare in scena, e questo ci consente anche di conoscere visivamente tutte le persone che sono con noi… siamo una grande orchestra e una compagnia composta da più di 110 membri fra attori, musicisti e crew! Non ci siamo solo noi, nei ruoli principali, ma un ottimo show si regala soprattutto se c’è una bella unione con tutti gli interpreti. Siamo molto uniti, ed è bellissimo”, completa Jaden.

Perché Les Mis è così amato

E perché così tanta gente ama Les Misérables? Killian Donnelly non ha dubbi: “Le persone si identificano nei personaggi, anche i più giovani si rivedono in tanti ruoli e magari crescendo, e tornando a teatro, si sentono più vicini a un altro personaggio. Anch’io sono cresciuto grazie a questo spettacolo: ho iniziato come Enjolras e Javert, e ora interpreto Jean Valjean. Sono diventato grande con Les Mis. Ed è la stessa cosa successa a te, vero Bradley?”. “Assolutamente: in questo spettacolo portiamo gioia, amore, disperazione, speranza… è uno spettacolo che ti permette di essere chiunque, tanti sono gli stati d’animo che vengono raccontati e trasmessi”, aggiunge Bradley Jaden. “E poi ci sono talmente tante canzoni belle, delle hit, che è impossibile non amare Les Mis. Sicuramente tutti hanno sentito almeno una volta nella vita I Dreamed a Dream, On My Own, Bring Him Home, One Day More… essere custodi di questo spettacolo è un onore. Ma siamo molto rispettosi dei ruoli, e di chi ha interpretato il nostro nei precedenti cast. Noi stessi abbiamo degli interpreti preferiti, è normale, ma noi cerchiamo di dare il nostro meglio, sempre”, conclude Donnelly.

Il musical arriva per la prima volta in Italia, a Trieste e Milano

Tra poco inizierà il tour in Italia. Siete pronti? “Lo spettacolo non è mai stato in tour in Italia, e neanch’io! Prima di questo viaggio, chi era appassionato di Les Mis doveva andare a Londra per vederlo. Bradley mi dice da tempo quanto bello sarà poter vedere la reazione del pubblico italiano allo show”, dice sorridendo Donnelly. “Venite con l’idea che sarà una bellissima serata. Non vediamo l’ora di venire” aggiunge Jaden.

È tutto pronto: tour internazionale della produzione di Cameron Mackintosh LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR di Boublil e Schönberg sta arrivando!