Ballando con le Stelle 2024, la classifica della quinta puntata

Alla fine, Nina Zilli ha scelto di restare. Nonostante i diversi infortuni. Anna Lou Castoldi si è confermata amatissima, in studio come a casa. E Milly Carlucci ha deciso: "Nessun eliminato questa sera: dobbiamo preservare il cast"

Anna Lou Castoldi - nella quinta puntata di Ballando con le Stelle - si posiziona ancora una volta in vetta alla classifica. E si candida ufficialmente per la vittoria.

Ballando con le stelle, cos'è successo nella quinta puntata

Come le quattro precedenti, anche la quinta puntata di Ballando con le stelle è stata scandita da confronti piuttosto accesi. E, ancora una volta, la protagonista è stata Selvaggia Lucarelli. Che, in settimana, ha accusato Sonia Bruganelli d'aver provato a sottrarle il posto in giuria. Di questo, per la verità, in puntata non si è parlato. Sonia ha raccontato l'amore per la figlia Silvia, E la grave patologia di cui la ragazza soffre. I giudici, commossi dal racconto, hanno spiegato d'averla vista finalmente fragile e sincera. Ma Selvaggia ha scelto di "non rovinare la festa", limitandosi a dire: "Pensavo si parlasse di ballo, non di vita privata".

Non solo Sonia Bruganelli. Selvaggia Lucarelli ha discusso anche con Alan Friedman. Che, sulle note di Gangnam Style, ha sbagliato una presa facendo cadere a terra Giada Lini. "Mostri la versione genuina di te ma io purtroppo non ti credo, vorrei vedere la tua versione più reale", ha detto la giudice. "Non sei così pace e bene, la competizione in realtà ce l’hai. In diretta ti fingi indifferente alle critiche, perché poi dietro ti arrabbi".

Tuttavia, il "litigio" più acceso lo hanno avuto Carolyn Smith e Simone Di Pasquale. "Fai il tuo lavoro, vai", si è sentita dire la prima, che - visibilmente irritata - ha risposto: "Non ti permetto di mancarmi di rispetto". Poi le scuse sono arrivate, ma il clima tra i due non si è certo disteso.

Bellissime, invece, le parole spese nei confronti della ballerina per una notte, Elena Sofia Ricci. E anche di Nina Zilli che, contro ogni previsione, con tre costole rotte e un piede che rotto lo è quasi, ha scelto di esibirsi. Al termine del ballo, riadattato, e di una straordinaria performance vocale sulle note di Someone I Like You di Adele, Nina ha comunicato la sua intenzione di ritirarsi. La giuria, però, le ha chiesto di ripensarci. E di aspettare che ad esprimersi sia il pubblico.