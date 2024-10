Giorgio Montanini racconta: "Il coma mi ha salvato dalla cocaina"

Cinema

19 film in uscita in streaming a ottobre da May December a Challengers

C'è tantissimo horror, nei film in arrivo questo mese. Ma ci sono anche interessanti commedie e film d'azione. Protagonisti delle pellicole, volti emergenti e grandi star come Natalie Portman e Vincent Cassel

Home education - Le regole del male - Sky Cinema Suspense. Andrea Niada esordisce alla regia con un originale horror d’atmosfera in arrivo il 2 ottobre. Rachel è una ragazza introversa che vive con i genitori, Carol e Philip, in una casa nel bosco. Interrogata dal capo del marito circa la sua assenza sul lavoro, Carol racconta che l'uomo è costretto a letto per una malattia. In realtà Philip è morto, ma madre e figlia sono convinte che l’uomo risorgerà. Le cose si complicano quando Dan, figlio del principale di Philip, manifesta interesse per Rachel

Il gusto delle cose - Sky Cinema Uno. Premiato al Festival di Cannes 2023, il film di Tran Anh Hung debutta il 4 ottobre. La pellicola è ambientata nella Francia del 1885. Eugénie, cuoca sopraffina, e Dodin-Bouffant, famoso gastronomo, lavorano fianco a fianco da vent’anni. Cominciato come un rapporto di fiducia reciproca, il loro legame si è poi trasformato in una relazione sentimentale. Ma, sebbene Eugénie rifiuti il matrimonio, Dodin-Bouffant non ha intenzione di arrendersi